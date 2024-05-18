Дослідники поведінки тварин опублікували неймовірне відео, на якому мавпи-капуцини використовують кам’яні знаряддя для пошуку їжі.

Дослідники поведінки тварин опублікували неймовірне відео, на якому мавпи-капуцини використовують кам’яні знаряддя для пошуку їжі в бразильському національному парку Убахара. Про це повідомляє Daily Mail.

Команда зафіксувала загалом 214 випадків, відзнявши спроби тварин викопати їжу з підземних гнізд павукоподібних.

"Потім дослідники розділили ці випадки на чотири методи: копання "тільки руками", "копання каменем", "зондування палицею" та гібридне використання "камінь-палиця". Виявилося, що мавпи змінювали свої звички залежно від сезонної погоди та правильні інструменти для роботи", - пише видання.

Зазначається, що нині зростає кількість досліджень, присвячених використанню крихітним південноамериканським приматом інструментів із каменю та палиць - нової галузі, яку деякі дослідницькі університети тепер описують як "документування кам’яного віку мавп у реальному часі". При цьому нові знахідки з’явилися після інших недавніх відкриттів, які ще більше розкривають інтелект "двоюрідних братів-приматів людства".

"Цікаво, що дослідники відзначили, що використання мавпами інструментів фактично не покращило їхню здатність діставати їжу: рівень успіху мавп коливався на рівні приблизно 83 відсотків як у випадку "тільки руками", так і у випадку "камінь-палиця", - інформує ЗМІ.

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