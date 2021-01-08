Проект буде зупинено 30 червня.

Корпорація Microsoft закриває свою мобільну гру Minecraft Earth через тривалу пандемію. Проект буде зупинено 30 червня.

Про це повідомляє The Verge.

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Гра була націлена на те, щоб скласти конкуренцію Pokémon Go і покрити світ віртуальними блоками. Передбачалося, що гравці зможуть зустрічатися і грати разом.

"Minecraft Earth була розроблена для вільного пересування і спільної гри – двох речей, які стали майже неможливими в нинішній глобальній ситуації. В результаті ми прийняли важке рішення перерозподілити наші ресурси в інші області, які представляють цінність для спільноти Minecraft, і припинити підтримку Minecraft Earth в червні 2021 року", – заявляє команда Minecraft.

Гравці більше не зможуть завантажувати або грати в Minecraft Earth після 30 червня, а 1 липня Microsoft видалить дані гравців.

CD Projekt і репутація Microsoft

У грудні 2020 року відбувся реліз Cyberpunk 2077. Новий блокбастер від творців "Відьмака 3" добре показав себе на ПК, а ось на консолях PlayStation 4 і Xbox One виявився в дуже поганому технічному стані.

Постійні баги, провали в текстурі, вильоти гри та інші проблеми призвели до того, що ті, хто купили гру на консолях почали масово занижувати рейтинг Cyberpunk 2077 на агрегаторі Metacritic. Незабаром багато хто став вимагати повернення коштів.

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Автор: УНІАН