Розробники випустили на PS4 та Xbox One "сиру" гру і тепер намагаються перекласти провину на платформотримачей.

Тиждень тому відбувся реліз Cyberpunk 2077. Новий блокбастер від творців "Відьмака 3" добре показав себе на ПК, а ось на консолях PlayStation 4 та Xbox One вийшов в дуже поганому технічному стані.

Постійні баги, провали в текстури, вильоти гри та інші проблеми призвели до того, що покупці гри на консолях почали масово занижувати рейтинг Cyberpunk 2077 на агрегаторі Metacritic. Але незабаром багато користувачів почали вимагати повернення коштів.

Співробітник видання VentureBeat Джеймс Грабб стверджує, що розробники ввели гравців в оману, і тепер прикриваються журналістами, а також своїми партнерами в особі Microsoft та Sony, щоб врятувати свою репутацію.

CD Projekt і журналісти

Журналіст зазначив, що до релізу CD Projekt розсилала виданням прес-копії Cyberpunk 2077 тільки для ПК. Як виявилося, на цій платформі гра працює найкраще. А ось про проблеми з консольними версіями рецензенти навіть не здогадувалися. Крім того, розробники самі заявляли, що на консолях гра працює "напрочуд добре".

Коли перед релізом спало ембарго, всі видання випустили хвалебні рецензії. Тому багато користувачів просто не знали, що гра на PS4 та Xbox One буде в дуже поганому стані.

Журналіст стверджує, що CD Projekt таким чином використовувала ігрову пресу, щоб ввести свою аудиторію в оману. А будь-які трансляції і відео з реальним геймплеєм гри не можна було показувати аж до 9 грудня – за день до релізу Cyberpunk 2077.

Більш того, до релізу студія обмежила кількість видань, які отримали гру для огляду. Це підтверджує, як співробітник VentureBeat, так і УНІАН. Ми кілька разів намагалися зв'язатися з PR-відділом CD Projekt безпосередньо і через видавців-партнерів. Але кожен раз розробники просто не відповідали. В результаті ми придбали обидві версії гри – для ПК та PS4, і можемо підтвердити, що у консольної версії спостерігається ціла низка серйозних проблем.

CD Projekt підставляє Sony і Microsoft

Керівники студії CD Projekt опублікували відкритого листа, в якому вибачилися перед гравцями. Розробники запропонували власникам консольної версії гри почекати два місяці до виходу патчів, в іншому випадку – повернути гроші через цифрові магазини на PS4 та Xbox One або ж через реальні торгові мережі, де купувалися фізичні копії гри.

Джеймс Грабб стверджує, що студія запропонувала зробити повернення коштів, не обговоривши це ні з Sony та Microsoft, ні з рітейлерами, поставивши їх у незручне становище. Таким чином, якщо платформодержатель або магазин з будь-якої причини відмовиться повертати за гру гроші, то винен буде вже він, а не розробники, що випустили "сирий" продукт.

Журналіст вважає, що своїми діями CD Projekt підриває репутацію Sony і Microsoft, а також ставить під удар репутацію рецензентів, які раніше хвалили Cyberpunk 2077.

Грабб зауважив, що всі ці дії виглядають не випадковістю, а політикою компанії, коли вона намагається перекласти свою провину на інших. Як доказ він навів недавню ситуацію навколо гри Devotion. У 2019 році цей психологічний хоррор був вилучений з майданчика Steam через скандал зі згадуванням китайського лідера. Днями CD Projekt оголосила про реліз Devotion у власному цифровому магазині GOG. Однак незабаром на офіційному акаунті GOG в Твіттері вийшов пост, де було сказано, що "отримавши багато повідомлень від геймерів" видавець вирішив не випускати гру на даній платформі. Журналіст стверджує, що в цьому випадку, CD Projekt переклала провину за своє рішення на "геймерів".

Грабб резюмував, що якщо студія продовжить так себе поводити, то в майбутньому їй буде складніше знайти бізнес-партнерів, а гравці і ЗМІ будуть скептично ставиться до наступного проекту розробників.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов