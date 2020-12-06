Китайська місія на Місяць: зонд успішно передав зразки ґрунту до орбітального комплексу (відео)

На Землю доставлять близько двох кілограмів зразків.

Злітний модуль китайської автоматичної станції «Чан'е-5» зі зразками зібраного місячного ґрунту успішно зістикувався з орбітальним комплексом. Читайте такожВперше в історії на Місяці розгорнули прапор Китаю (фото)Про це повідомляє Національне космічне управління Китаю (CNSA), передає DW. Зазначається, що зібрані зразки місячного ґрунту були переміщені зі злітного модуля до модуля орбітального апарату, який повернеться на Землю. Він привезе близько двох кілограмів зразків на Землю. Китайська місія на Місяць: що відомо Chang'e 5 – це остання місія в китайській програмі Chang'e з дослідження Місяця за допомогою роботизованих апаратів. Безпілотник назвали Chang'e-5 на честь китайської богині Місяця Чансі.

Зонд Chang'e 5 здійснив посадку на місяці 1 грудня 2020-го. Апарат спустився на північ від піку Рюмкера, розташованого в океані бур на видимій стороні Місяця і приступив до збору перших для Китаю зразків ґрунту супутника Землі.

Робота зонда тривала близько 19 годин, після чого автоматична система поклала отримані зразки в контейнер у злітному модулі.

Зразки місячного ґрунту упакували в герметичному контейнері всередині космічного апарату, щоб забезпечити їх збереження у вакуумі та в атмосфері Землі. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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