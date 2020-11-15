Десятиліття назад на цьому місці вже знаходили цікаві скіфські поховання і жертовники.

Археологічна експедиція Національного заповідника «Хортиця» знайшла на території острова унікальне поховання скіфського воїна, вік якого близько 2500 років.

Читайте такожУ Єгипті знайшли 59 саркофагів з муміями, що прекрасно збереглися (фоторепортаж)Про це повідомляється на сайті заповідника.

Зазначається, що поховання здійснено в земляній катакомбі, глибиною близько трьох метрів.

«Наші пращури доклали великих зусиль аби поховання захистити від грабіжників, бо вхід до катакомби було закладено великою кількістю важких гранітних валунів», – говориться в повідомленні.

Похований воїн, за давніми мірками, був гігантом – його зріст сягає близько 1,8 метра. В похованні, археологи знайшли залізний ніж з кістяним руків’ям, рештки колчана з бронзовими стрілами та жертовну їжу.

«Цікавим є те, що над цим похованням, в давнину, нашими пращурами було влаштовано кромлех – коло із гранітних каменів – символ сонця, який відомий в культурах багатьох давніх народів», – зазначили у заповіднику.

Також повідомляється, що десятиліття назад на цьому місці вже знаходили цікаві скіфські поховання і жертовники, в яких виявили предмети побуту, античний посуд, прикраси та бронзове дзеркало скіфських модниць.

На думку вчених, подібні знахідки на Хортиці свідчать про те, що острів був важливим скіфським місцем, де розташовувалось городище, повз яке проходили переправи та місце торгівлі із грецькими купцями.

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Автор: Катерина Шварц