Це сталося завдяки археологічним розвідкам перед будівництвом Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва.

На Київщині археологи виявили стоянки давніх людей віком понад 10 тисяч років.

Як повідомляє Національна академія наук України, у Бучанському районі фахівці науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба" (НДЦ "РАС") Інституту археології НАН виявили три стоянки давніх людей, яким понад 10 тис. років.

Відкриття вдалося зробити завдяки археологічним розвідкам перед будівництвом Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва (ВКАД).

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Зазначається, що стоянки датуються фінальним палеолітом – періодом великих змін на території не лише сучасної України, але й Європи. У цей час, після відступу льодовиків, починається заселення широких теренів від Англії до Верхнього Дніпра. Тут оселяються племена первісних мисливців, що вели динамічний спосіб життя, виживаючи завдяки полюванню, й облаштовували тимчасові стоянки на шляхах міграції тварин, зокрема, оленів, биків, кабанів.

Як засвідчують археологічні знахідки зі схожих пам’яток, давні люди жили тоді у спорудах на кшталт чумів, що й донині використовуються населенням крайньої півночі Євразії. Це була кругла будівля діаметром 4-5 м із вогнищем посередині, в якій мешкало до десяти осіб.

В повідомленні сказано, що про те, що колись на цьому місці розміщувалися тимчасові поселення, нині свідчать віднайдені вироби з кременю. Наразі – кілька знарядь праці.

За словами директора НДЦ "РАС" Інституту археології НАН України Олега Осаульчука, розкопки на Київщині будуть одними з наймасштабніших не лише в Україні, а й у Європі. Він зазначає, що обстеження вже першої ділянки ВКАД дають сподівання на дуже цікаві знахідки та відкриття.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські археологи розкопали скелет самки лося періоду бронзового віку (3-2 тисячоліття до нашої ери) поблизу Рівного. Науковці припускають, що це могло бути ритуальне поховання.

А у Львові під час реконструкції площі Коліївщини виявили фрагмент середньовічного Високого муру.

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Автор: Надя Пришляк