Високий мур - перша лінія оборони середньовічного Львова.

У Львові під час реконструкції площі Коліївщини, де тривають археологічні роботи, виявили фрагмент середньовічного Високого муру.

Про це повідомили в Науково-дослідному центрі "Рятівна археологічна служба" на сторінці в Facebook.

Зазначається, що в місці знахідки мур зберігся на висоту 1,2 метра, а поверх нього йдуть інженерні комунікації.

Читайте такожПоблизу Львова археологи знайшли меч, якому понад півтори тисячі років

За словами керівника досліджень Миколи Шніцара, знахідка цілком прогнозована, адже мур на вулиці Братів Рогатинців, що межує з площею, є на давніх мапах. Його розкриття ж допомогло науковцям встановити точну локалізацію та з’ясувати стан збереження.

Високий мур - перша лінія оборони середньовічного Львова. Його особливістю була наявність оборонних веж, які з середини XV ст. були закріплені за ремісничими цехами, що мали підтримувати їх у стані бойової готовності та обороняти в час ворожих нападів.

"Високий мур разом з іншими оборонними укріпленнями Львова почали розбирати наприкінці XVIII ст. З колишньої могутньої лінії оборони Львова до наших днів видимими частково збереглись вежа римарів на вул. Л. Українки, та вежа токарів на вул. Арсенальній. Залишки ж самого муру можна побачити позаду королівського арсеналу та на пр. Свободи", - зазначають науковці.

Оборонні мури Львова: що відомо

Високий і Низький мури були закладені у XIV ст. і завершені до середини XV ст. Вони формували дві перші лінії оборони готичного Львова і до завершення третьої лінії оборони у середині XVI ст. визначали обороноздатність міста. Внутрішній Високий мур завдовжки 1700 метрів охоплював по периметру Середмістя, а Низький мур простягався поміж міськими брамами з трьох сторін міста.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій