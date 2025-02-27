Точна причина цього явища поки незрозуміла, але вважається, що величезні струмені зменшують дисбаланс заряду між різними частинами атмосфери Землі.

Міжнародна космічна станція (МКС) зробила фотографію того, що відомо як "найвища блискавка на Землі".

Як пише Newsweek, ця форма блискавки, відома як гігантський струмінь, являє собою тип розряду, який відбувається між грозами та іоносферою Землі на висоті понад 80 кілометрів, згідно з даними NASA.

Важливо, що гігантські струмені відрізняються від звичайних блискавок хмара-хмара і хмара-земля і схожі на інший тип блискавок, відомий як блакитні струмені: спалахи, які вистрілюють з вершин гроз до краю космосу.

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Точна причина цього явища поки незрозуміла, але вважається, що величезні струмені зменшують дисбаланс заряду між різними частинами атмосфери Землі.

Фотографії цього явища рідкісні, гігантські струмені були вперше задокументовані близько 2002 року.

Тепер нова фотографія, зроблена на борту Міжнародної космічної станції, показує блискавку на повну силу. Її було зроблено 19 листопада о 00:26 за східним часом, коли МКС перебувала над Північною Америкою.

"Я перевірив базу даних МКС на наявність фотографій до і після події і виявив, що було 4 фотографії, пов'язані з цією подією гігантського струменя блискавки. Згідно з попереднім аналізом, місце цієї [гігантського струменя] події розташоване на південь від Нового Орлеану і над Мексиканською затокою", - написав ентузіаст космосу Френкі Лусена з Пуерто-Ріко.

Зазначається, що хоча більшість задокументованих гігантських струменів спостерігалася з космосу, їх можна побачити і з Землі. У березні 2024 року пілот поділився видом шторму зі своєї кабіни, де серед спалахів блискавок був помічений яскравий рожево-фіолетовий промінь, який прямував вгору до іоносфери. Він написав у підписі до неймовірного кліпу:

"Зіткнувся з космічним дивом! Зафіксував сюрреалістичну красу феномена гігантського струменя під час мого нічного польоту, видовище, яке здається прямо з науково-фантастичного фільму! Ви знали про це захоплююче природне" явище?".

Новини про вивчення космосу

У мережі було опубліковано рідкісну фотографію секретного космоплана X-37B на орбіті, на якій також можна побачити Землю. Це зображення стало першим з цієї місії, доступним широкому загалу, оскільки його опублікували на сторінці Космічних сил США.

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