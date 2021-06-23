В рамках експерименту зразки спеціального засобу дня прання й плямовивідника відправлять на МКС, щоб протестувати їх в умовах невагомості.

Як астронавти, перебуваючи на Міжнародній космічній станції (МКС) довгі місяці, перуть свій одяг? Ніяк. Коли їхнє спіднє чи спортивний одяг стає непридатним для носіння, вони просто його викидають за борт, й він зрештою згорає в атмосфері.

У NASA вирішили знайти спосіб прати одяг астронавтів просто у космосі, щоб це дозволило їм носити вбрання місяцями і навіть роками, як і на Землі.

Через те, що астронавти на МКС повинні щодня по дві години займатись спортом, аби уникнути атрофії м'язів і негативного впливу на кістки через невагомість, вони використовують чимало одягу. Хоча він має спеціальний антимікробний ефект для подовженого використання, це все одно не є надто ефективним рішенням.

Читайте такожNASA уклало контракт на відправку туриста на МКСВ рамках експерименту зразки спеціального засобу дня прання й плямовивідника відправлять на МКС, щоб протестувати їх в умовах невагомості й із мінімальною кількістю води.

Один із викликів при цьому - зробити цю воду придатною для очищення і повторного використання для пиття й готування їжі, так само, як зараз на МКС після очищення використовується сеча й піт.

Якщо науковцям вдасться знайти дієве рішення, це значно заощадить на відправленнях вантажів у космос. Дослідники сподіваються, що така економія допоможе й у довготермінових місіях, як-то відправлення людей на Марс, передає Голос Америки.

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Автор: Ірина Погоріла