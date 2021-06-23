Як астронавти, перебуваючи на Міжнародній космічній станції (МКС) довгі місяці, перуть свій одяг? Ніяк. Коли їхнє спіднє чи спортивний одяг стає непридатним для носіння, вони просто його викидають за борт, й він зрештою згорає в атмосфері.
У NASA вирішили знайти спосіб прати одяг астронавтів просто у космосі, щоб це дозволило їм носити вбрання місяцями і навіть роками, як і на Землі.
Через те, що астронавти на МКС повинні щодня по дві години займатись спортом, аби уникнути атрофії м'язів і негативного впливу на кістки через невагомість, вони використовують чимало одягу. Хоча він має спеціальний антимікробний ефект для подовженого використання, це все одно не є надто ефективним рішенням.
Читайте такожNASA уклало контракт на відправку туриста на МКСВ рамках експерименту зразки спеціального засобу дня прання й плямовивідника відправлять на МКС, щоб протестувати їх в умовах невагомості й із мінімальною кількістю води.
Один із викликів при цьому - зробити цю воду придатною для очищення і повторного використання для пиття й готування їжі, так само, як зараз на МКС після очищення використовується сеча й піт.
Якщо науковцям вдасться знайти дієве рішення, це значно заощадить на відправленнях вантажів у космос. Дослідники сподіваються, що така економія допоможе й у довготермінових місіях, як-то відправлення людей на Марс, передає Голос Америки.
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