Уперше вчені дослідили повітря, яке було на Землі 150 млн років тому.

Нові кліматичні дані, виявлені у викопних зубах, показують, що Земля була спекотнішою і зеленішою в епоху динозаврів.

Зуби динозаврів - це не просто релікти доісторичного минулого, вчені виявили, що вони зберігають незайману інформацію про глибоке кліматичне минуле Землі, показуючи, що рівень вуглекислого газу в атмосфері в епоху динозаврів був значно вищим, ніж сьогодні, пише Interesting Engineering.

Ці результати пропонують новий інструмент для реконструкції клімату Землі з використанням наземних копалин і можуть змінити розуміння того, як процвітали доісторичні екосистеми.

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Дослідницька група з університетів Геттінгена, Майнца і Бохума проаналізувала ізотопи кисню, що містяться в емалі скам'янілих зубів динозаврів, зібраних у Північній Америці, Африці та Європі, що датуються пізньотюрським і пізнькрейдяним періодами.

Оскільки емаль - один із найстабільніших біологічних матеріалів, вона зберігає найдрібніші сліди кисню, яким колись дихали динозаври. Цей кисень несе на собі відбиток навколишньої атмосфери і фотосинтетичної активності того часу.

Вчені використовували новий метод, який одночасно вимірює співвідношення всіх трьох природних ізотопів кисню: кисню-16, кисню-17 і кисню-18.

Цей підхід дає їм змогу реконструювати стародавні рівні вуглекислого газу з більшою точністю, ніж будь-коли раніше, і оцінити глобальну продуктивність рослин - кількість органічного матеріалу, виробленого рослинністю в процесі фотосинтезу.

Їхні висновки показують, що в пізньому юрському періоді, близько 150 млн років тому, концентрація вуглекислого газу в атмосфері була приблизно вчетверо вищою, ніж у доіндустріальний період.

У пізньому крейдяному періоді, між 73 і 66 млн років тому, концентрація вуглекислого газу була приблизно втричі вищою.

Для порівняння, сучасний рівень вуглекислого газу становить близько 430 частин на мільйон, тоді як у юрському періоді він коливався близько 1200 частин на мільйон.

"Ці зуби зафіксували клімат понад 150 млн років тому. Наш метод дає нам абсолютно новий погляд на минуле Землі", - прокоментував доктор Дінсу Фен із Геттінгенського університету, провідний автор дослідження.

Ізотопні дані також вказують на ще один важливий висновок: глобальна первинна продукція в епоху динозаврів була приблизно вдвічі вищою, ніж сьогодні.

Густа рослинність, ймовірно, зіграла роль у формуванні високодинамічних екосистем і підтримці існування великих травоїдних і складних харчових ланцюгів, які сформувалися в результаті цього.

"Дані, отримані під час дослідження глобальної первинної продукції, надають важливі докази існування як морських, так і наземних харчових ланцюгів", - заявила співавторка дослідження, професорка Єва М. Грібелер з Інституту органічної та молекулярної еволюції Університету Йоганнесбурга.

Деякі зуби, зокрема зуби тиранозавра рекса і завропода Kaatedocus siberi, показали незвичайні ізотопні характеристики. Це може бути пов'язано з різкими стрибками концентрації вуглекислого газу, спричиненими потужними вулканічними виверженнями, такими як ті, що сформували Деканські траппи на території сучасної Індії наприкінці крейдяного періоду.

Досі більшість досліджень стародавнього клімату ґрунтувалася на морських відкладеннях або карбонатах ґрунтів, які дають лише непряму інформацію.

Цей новий метод вперше використовує викопні рештки наземних хребетних, що робить його потужним доповненням до інструментарію палеокліматолога.

Професор Томас Тюткен, співавтор і палеонтолог з Університету Йоганнесбурга, підкреслив ширше застосування цієї методики:

"Аналіз трьох ізотопів кисню в зубній емалі дає нам змогу також виміряти частку кисню, засвоюваного через повітря, що вдихається, і питну воду".

Інші новини науки

Раніше було розкрито секрет рідкісної скам'янілості, яка підтвердила теорію еволюції Дарвіна. Дослідження показало, що у зразка археоптерикса віком 150 млн років було особливе пір'я для польоту.

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