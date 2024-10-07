Другий астероїд створив кратер діаметром 9,2 км під Атлантикою.

Близько 66 мільйонів років тому в Землю врізався величезний астероїд. Його удар знищив динозаврів і залишив величезний кратер на краю півострова Юкатан. Однак тепер учені вважають, що можливо, у цього астероїда був "співучасник". Нове дослідження показало, що другий, менший астероїд врізався в нашу планету в ту саму епоху, створивши кратер глибиною 9,2 км глибоко під Атлантикою, пише IFLScience.

Зазначається, що кратер Надір було виявлено ще 2022 року, він розташований біля узбережжя Гвінеї в Західній Африці і лежить на глибині 300 метрів під дном Атлантичного океану. Вважається, що він виник наприкінці крейдяного періоду, близько 66 мільйонів років тому, якраз у момент падіння астероїда-вбивці динозаврів. До цього часу точні обставини його утворення залишалися невизначеними, проте завдяки новому дослідженню, з використанням даних сейсморозвідки з високою роздільною здатністю у форматі 3D, вчені змогли визначити "поза розумними сумнівами", що кратер був викликаний ударом.

Також тепер команда знає, що сам астероїд був більшим, ніж вважалося раніше, близько 450-500 метрів завширшки. Вони також вважають, що він врізався в Землю на вражаючій швидкості 72 000 кілометрів на годину - хоча це ще потребує додаткової перевірки.

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Зазначається, що удар призвів до землетрусів і великих зсувів, оскільки край плато обрушився під океан. Крім того, є докази того, що низка хвиль цунамі йшла від кратера, а потім поверталася до нього.

Як зазначають дослідники, в історії людства ніколи не було удару такого масштабу, і тому вивчення цього питання може бути корисним - і не тільки для того, щоб дізнатися більше про те, що призвело до вимирання динозавтрів, а й для розуміння ударів астероїдів загалом.

Космос - новини

Раніше астрономи знайшли екзопланету, яка обертається навколо найближчої до Сонця одиночної зірки.

Також раніше вчені висловили теорію походження Місяця. За їхньою версією, Місяць міг бути захоплений Землею з космосу, а не утворений зіткненням частинок.

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