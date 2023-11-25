Гігантська крижина прямує до Південного океану.

Найбільший у світі айсберг почав дрейфувати вперше за більш ніж три десятиліття, заявили вчені. За даними Reuters, антарктичний айсберг під назвою A23a має площу майже 4000 квадратних кілометрів - це в три рази більше Нью-Йорка.

З моменту відриву від шельфового льодовика Фільхнер-Ронне в Західній Антарктиді в 1986 році айсберг, на якому колись розташовувалася радянська дослідницька станція, в основному був на мілині - тоді він застряг на дні моря Ведделла.

Однак останні супутникові знімки показують, що айсберг вагою майже трильйон тонн зараз швидко дрейфує повз північний кінець Антарктичного півострова, чому сприяють сильні вітри та течії.

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За словами вчених, рідко можна побачити рухомий айсберг такого розміру, тому вони будуть уважно стежити за його траєкторією.

Колосальний айсберг, швидше за все, потрапить в антарктичну циркумполярну течію. Це направить його до Південного океану шляхом, відомим як "Алея айсбергів", де можна знайти інших представників його виду, що хитаються в темних водах.

Вчені кажуть, що настільки гігантський айсберг має потенціал "вижити" досить довго в Південному океані, хоча там набагато тепліше. Однак він може рухатися далі на північ до Південної Африки, де може порушити судноплавство.

Айсберги в Антарктиді

Гігантський айсберг розміром з Лондон відколовся в Антарктиді на початку 2023 року. Його площа майже 1550 квадратних кілометрів.

Вчені кажуть, що конкретно ця подія не пов'язана з глобальним потеплінням. Відкол айсберга був Очікуваним, він є "частиною природної поведінки шельфового льодовика Бранта".

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