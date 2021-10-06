Премію присуджено німецькому та американському науковцям, які зробили відкриття незалежно один від одного.

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з хімії у 2021 році німецькому науковцю Беньяміну Лісту та американцеві Девіду Макміллану з формулюванням "за розвиток асиметричного органокаталізу".

Про це йдеться у прес-релізі, опублікованому в середу, 6 жовтня.

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Зазначається, що лауреати незалежно один від одного відкрили новий вид каталізу - асиметричний органокаталіз, заснований на малих органічних молекулах.

Раніше науковці знали лише два види каталізаторів, тобто речовин, що прискорюють хімічні реакції: атоми металів і ферменти. Однак Беньямін Ліст з'ясував, що деякі каталізатори можуть ніби належати одразу до обох. До тієї ж ідеї, лише іншим шляхом, прийшов Девід Макміллан.

Дослідницькі роботи лауреатів побачили світ у 2000 році.

"Ці каталізатори нешкідливі для навколишнього середовища і дешеві у виробництві. ... З 2000 року органокаталіз розвивається з вражаючою швидкістю. ... Використовуючи ці реакції, дослідники тепер можуть ефективніше створювати що завгодно, від нових фармацевтичних препаратів до молекул, які здатні вловлювати світло в сонячних елементах. Таким чином, органокаталізатори приносять найбільшу користь людству", - йдеться у прес-релізі.

Раніше Нобелівську премію з медицини - 2021 присудили Девіду Джуліусу та Ардему Патапутяну з формулюванням "за їх відкриття рецепторів температури та дотику". А лауреатами Нобелівської премії з фізики у 2021 році стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман і Джорджіо Парісі.

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Автор: Катерина Комолова