Лауреатами Нобелівської премії з медицини і фізіології в 2021 році стали Девід Джуліус і Ардем Патапутян.

Нобелівську премію з медицини в 2021 році присудили Девіду Джуліусу і Ардему Патапутяну з формулюванням "за їх відкриття рецепторів температури і дотику".

Про це оголосили в понеділок, 4 жовтня, у Стокгольмі. Оголошення транслював офіційний акаунт премії в Twitter.

До робіт цих науковців у нейробіології не було розуміння того, як тепло, холод і дотики викликають сигнали в нашій нервовій системі. Дослідження, в основу яких лягли відкриття цих науковців, покликані розробити методи лікування ряду хворобливих станів, включаючи хронічний біль.

Лауреата премії з медицини та фізіології обирає заснований у 1810 році Каролінський інститут у Стокгольмі.

Нагадаємо, у 2020 році лауреатами премії з медицини стали Харві Альтер, Майкл Хаутон і Чарльз М.Райс з формулюванням "за відкриття вірусу гепатиту С".

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Зазначимо, у Швеції стартував Нобелівський тиждень, в рамках якого стануть відомі володарі престижної нагороди цього року. Оголошення результатів відбудеться з 2 по 11 жовтня.

Нобелівська премія 2021 року передбачає винагороду в 10 млн шведських крон (близько $1,1 млн).

Нагородження традиційно стартувало з лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.

У Стокгольмі також назвуть лауреатів премії з фізики, хімії, літератури та економіки: 5 жовтня буде оголошено рішення з фізики, 6 жовтня - з хімії, 7 жовтня - з літератури, з економіки визначиться 11 жовтня.

Лауреат премії за сприяння встановленню миру, яка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі, за традицією буде оголошений в Осло 8 жовтня. Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру в цьому році претендують 329 кандидатів, 234 з них - це фізичні особи, решта 95 - організації.

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Автор: Вікторія Гордієнко