Нобелівку з фізики цього року отримали три вчених, два з яких отримали її за вивчення клімату.

Лауреатами Нобелівської премії з фізики в 2021 році стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман і Джіорджіо Парісі.

Про це повідомляється на сторінці премії в Twitter.

"Шведська королівська академія наук вирішила присудити премію Нобеля з фізики 2021 року Сюкуро Манабе, Клаусу Хассельманну і Джорджіо Парізі "за новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем"", - сказано в повідомленні.

Зокрема, Сюкуро Манабе зі США і Клаус Хассельманн із Німеччини відзначені Нобелівською премією за "фізичне моделювання клімату Землі, кількісний аналіз варіацій і надійний прогноз глобального потепління".

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Джіорджіо Парісі з Італії отримав нобелівку за "відкриття того, як безлад і флуктуації взаємодіють у фізичних системах - від атомних до планетарних масштабів".

Нобелівська премія 2021

Розмір Нобелівської премії в 2021 році становить 10 мільйонів шведських крон або близько 1,1 мільйона доларів.

6 жовтня оголосять лауреатів Нобелівської премії з хімії, 7 жовтня - з літератури. 8 жовтня стануть відомі лауреати премії миру, а 11 жовтня - по економіці.

Раніше, 4 жовтня, Нобелівську премію з медицини присудили Девіду Джуліусу і Ардему Патапутяну з формулюванням "за їхні відкриття рецепторів температури і дотику".

Як повідомляв УНІАН, Нобелівську премію з фізики в 2020 році вручили вченим, які зробили відкриття в астрономії. Лауреатами премії тоді стали Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель і Андреа Гез.

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Автор: Олександр Топчій