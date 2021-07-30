Через надзвичайну силу тяжіння діри, що деформує простір навколо, світлові відлуння обігнули її, зробившись видимими для телескопів.

Вперше в історії астрономи виявили світло, що надходить з-за чорної діри.

Статтю про це 28 липня було опубліковано в науковому журналі Nature, а висновки наводить Європейське космічне агентство.

Так, використовуючи космічні телескопи XMM-Newton та NuSTAR, міжнародна група науковців на чолі з Деном Вілкінсом зі Стенфордського університету в США зафіксувала надзвичайно яскраві спалахи рентгенівського світла, що оточували чорну діру.

Рентгенівські спалахи відлунював газ, який потрапляв до діри, а коли їх активність спала, телескопи вловили слабкі спалахи, які були відлуннями тих, що відбивалися від газу за чорною дірою.

"Ця величезна чорна діра у 10 мільйонів разів масивніша за наше Сонце і розташована в центрі сусідньої спіральної галактики I Zwicky 1 на відстані 800 мільйонів світлових років від Землі. Астрономи не очікували побачити щось з-за чорної діри, оскільки світло не може вирватися з неї. Але через надзвичайну силу тяжіння діри, що деформує простір навколо, світлові відлуння обігнули діру, зробившись видимими для XMM та NuSTAR", - зазначає Агентство.

Першочергово науковці прагнули дослідити таємничу "корону" чорної діри, яка є джерелом яскравого рентгенівського світла. Астрономи вважають, що так звана корона з'являється завдяки газу, який безперервно потрапляє до діри та утворює навколо неї обертовий диск - як вода, що зливається у водостік.

Читайте такожВчені отримали нові знімки гігантської чорної діри: видно обертання кільця плазми (фото)Цей газовий диск нагрівається до мільйонів градусів і генерує магнітні поля, які звиваються у вузли від обертання чорної діри. Зрештою магнітне поле замикається, виділяючи енергію, що зберігається в ньому. Це нагріває все навколо і створює корону з високоенергетичних електронів, які виробляють рентгенівське світло.

Рентгенівський спалах у I Zwicky 1 був настільки яскравим, що частина рентгенівських променів потрапила на диск газу, який рухався до чорної діри. Рентгенівські промені, що відбивалися від газу за чорною дірою, огинали її, тому ті менші спалахи потрапили до телескопів із запізненням.

"Ці спостереження відповідають припущенням Альберта Ейнштейна про те, як сила тяжіння огинає світло навколо чорних дір, - описаним у його загальній теорії відносності", - повідомляє Європейське космічне агентство.

Науковці також зазначають, що відлуння рентгенівського випромінювання мають різні "кольори", які змінюються, а також залежать від того, з якого диска вони відбилися. Завдяки цьому дослідники можуть отримати чимало інформації про те, що відбувається навколо чорної діри. Астрономи хочуть використати це для створення 3D-карти оточення чорної діри.

Ще одна загадка, яку слід розкрити в майбутніх дослідженнях, - це те, як корона чорної діри виробляє такі яскраві спалахи рентгенівських променів. Науковці продовжать досліджувати корону за допомогою телескопу XMM-Newton та рентгенівської обсерваторії Athena (Advanced Telescope for High-ENergy Astrophysics) - її готується створити Європейське космічне агентство.

Що таке чорна діра

Чорною дірою називають область простору-часу, гравітаційне тяжіння якої настільки велике, що покинути її не можуть навіть об'єкти, які рухаються зі швидкістю світла, зокрема й частинки власне світла.

Кордон цієї області називається горизонтом подій.

Читайте такожВчені показали перше фото чорної діриТеоретична можливість існування таких областей простору-часу випливала з деяких точних рішень рівнянь Альберта Ейнштейна, перше з яких було отримано німецьким фізиком та астрономом Карлом Шварцшильдом у 1915 році. Питання про реальне існування чорних дір тісно пов'язане з тим, наскільки правдива теорія гравітації, з якої випливає їх існування. У сучасній фізиці стандартною теорією гравітації, найкраще підтвердженою експериментально, є загальна теорія відносності.

10 квітня 2019 року надмасивну чорну діру вперше вдалося сфотографувати. Зафіксований об'єкт розташовано в центрі галактики Messier 87 на відстані 54 млн світлових років від Землі.

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Автор: Катерина Комолова