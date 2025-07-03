Олег Давигора

Homo sapiens верхнього палеоліту значною мірою покладалися на кістковий жир, щоб доповнити свої стейки і підтримувати себе в калоріях.

Нові дослідження показують, що неандертальці збирали величезну кількість кісток тварин на спеціальній "жировій фабриці", де вони інтенсивно обробляли їх, щоб витягти кістковий жир, додаючи життєво важливі поживні речовини у свій раціон.

"М'ясо - те, що ми любимо кидати на барбекю - зазвичай вважалося стародавніми мисливцями-збирачами собачою їжею. Ви можете споживати лише 300 грамів білка на день і залишатися здоровим... тож вам потрібно багато інших вуглеводів або жирів, щоб задовольнити ваші щоденні потреби в енергії", - розповів автор дослідження Віл Рьобрукс із Лейденського університету IFLScience.

Відомо, що Homo sapiens верхнього палеоліту значною мірою покладалися на кістковий жир, щоб доповнити свої стейки і підтримувати себе в калоріях.

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"Вони подрібнювали жирні кістки на дуже дрібні фрагменти, що, мабуть, було доволі великою інвестицією з погляду часу та зусиль, а потім, імовірно, нагрівали їх у воді, щоб зняти жир за кілька годин", - пояснив Рьобрукс.

Зазначається, що досі вчені ніколи не знаходили доказів такої поведінки раніше 28 000 років тому, що було набагато пізніше за зникнення неандертальців зі скам'янілостей. Проте автори нового дослідження, яке було опубліковано в журналі Science Advances, уперше дізналися, що переробку кісткового жиру проводили у великих масштабах на неандертальській стоянці Ноймарк-Норд, де було виявлено фрагментовані рештки 172 великих ссавців, включно з кіньми та оленями. Вчені пишуть:

"Сукупність свідчить про створення десятків тисяч невеликих фрагментів, здебільшого отриманих із багатих на жир кісток, для виробництва кісткового мозку та жиру, що є істотним вкладенням часу й зусиль з боку мешканців стоянки, спрямованих на витяг цінних ліпідів із великої кількості тварин-жертв. Докази являють собою найбільш ранній явний випадок інтенсивного витоплення жиру, коли-небудь задокументований для палеоліту".

При тому, що стоянка може являти собою першу відому неандертальську "жирову фабрику", Рьобрукс стверджує, що він не надто здивований знахідкою, з огляду на те, що "ми знаємо, що вони вже 200 000 років тому бавилися з берестою для виробництва смоли (типу клею)".

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Зазначається, що свідчення з кількох стоянок неандертальців показують, що вони розробили складні методи контролю температури своїх печей для виробництва клею, тож той факт, що вони також витоплювали кістковий жир, відповідає нашому розумінню їхніх когнітивних здібностей.

"Але цікаво те, що це трохи забирає ідею про те, що це були суспільства негайного повернення, які були зосереджені на теперішньому і не вкладалися жодним чином у майбутні дії. Я думаю, це відкриває можливість того, що вони могли бути залучені до зберігання їжі", - сказав Рьобрукс.

На думку авторів, величезний запас кісток міг бути зібраний протягом певного періоду часу, перш ніж його імпортували в Ноймарк-Норд одним величезним вантажем, де вони інтенсивно перероблялися в калорійний жир. Це, своєю чергою, передбачає перспективне планування і здатність до відкладеного задоволення у цієї групи неандертальців.

Важливо, що наразі незрозуміло, як саме споживали кістковий жир, хоча автори дослідження кажуть, що його могли зберігати в сушеному вигляді або "додавати в овочеве рагу, щоб зробити його більш поживним".

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