У Путіна цинічно відповіли на пропозицію Токаєва щодо замороження війни в Україні

За словами Пєскова, з урахуванням позиції Києва як така "заморозка" неможлива.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін відреагував на пропозицію президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва щодо "замороження" війни в Україні. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

"Звичайно, відреагував. Він детально розповів йому все про спеціальну військову операцію (так у РФ називають розпочату ними війну в Україні)", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про те, як президент РФ під час бесіди відреагував на відповідну пропозицію Токаєва.

Прес-секретар зазначив, що з огляду на позицію Києва "таке замороження як таке неможливе".

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"Для нас є головна умова - ми маємо досягти своїх цілей", - підкреслив він.

Пєсков нагадав, що умови для припинення бойових дій були викладені в МЗС РФ два роки тому.

"Вони зрозумілі, послідовні. Тому все це може припинитися сьогодні до кінця доби, якщо київський режим ухвалить відповідні рішення", - додав прессекретар президента РФ.

Пропозиція Токаєва

Раніше Токаєв на зустрічі в Омську з Путіним запропонував заморозити війну в Україні, повернутися до стамбульської формули врегулювання та рухатися в бік миру.

"Може, цей конфлікт уже варто заморозити й повернутися до стамбульської формули 2.0, оскільки там було досягнуто значних результатів. Звісно, під гарантії великих держав, включаючи Росію, і далі рухатися в бік довгоочікуваного миру", - сказав він.

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