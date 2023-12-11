Після завершення розвантаження "Ноосфера" вирушить до Чилі, щоб доправити туди польських полярників.

Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" дістався Антарктики раніше запланованого часу. Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр, криголам "Ноосфера" вже дійшов до антарктичної станції "Академік Вернадський". За київським часом це відбулося сьогодні вночі, 11 грудня.

"Судно дісталося "Вернадського" дещо раніше запланованого терміну, адже завдяки скоординованій роботі польської та української команд, а також гарній погоді розвантаження на попередній локації – польській станції "Арцтовський" – пройшло за рекордні три доби", - розповіли науковці.

Водночас вони зазначають, що йти судну з острова Кінг Джорджа до острова Галіндез (острови, де розташовані польська та українська антарктичні бази) довелося повільно. Причина – неймовірна кількість різноманітних айсбергів.

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"Стільки наші моряки ще не бачили, і всі їх треба було майстерно оминати... На час прибуття судна до "Вернадського" з погодою знову пощастило, тож досить швидко вдалося переправити на берег учасників української сезонної експедиції", - кажуть у центрі.

Як кажуть науковці, через складний рельєф дна "Ноосфера" не причалює до острова Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський". Тому "Ноосфера" стоїть неподалік, а людей та вантажі до станції доставляють невеликими човнами.

"Наступний тиждень буде гарячим. Але настрій у всіх піднесений, бо так радісно через 8 місяців побачити своїх друзів та колег, ще й з купою корисних речей і смаколиків", – зазначають зимівники.

Йдеться, що протягом найближчого часу необхідно розвантажити судно, запустити ремонтні та інші роботи. Технічна команда сезонної експедиції продовжить модернізацію станції, розпочату ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а науковий загін сезону проводитиме додаткові дослідження.

Після завершення розвантаження "Ноосфера" вирушить до Чилі, щоб доправити туди польських полярників, які зараз на борту криголама.

"Це вже третій рік поспіль наше судно замість російського забезпечує перезмінку на польській антарктичній станції "Арцтовський".Відтак у Чилі "Ноосфера" чекатиме на ще один сезонний загін науковців, які проведуть низку досліджень з борту судна, і нову команду українських зимівників, щоб доставити їх до "Вернадського", - додають в антарктичному центрі.

Також його співробітники оприлюднили фото, на яких зафіксовано в тому числі "Ноосфера" та різноманітні айсберги, які судну довелось оминати.

Українська станція "Академік Вернадський"

В Антарктиці сотні пінгвінів "окупували" українську полярну станцію "Академік Вернадський". Йшлося, що чорно-білі птахи, які обмилували майданчик біля "Вернадського", масово повертаються на шлюбний сезон. Сотням птахів припав до смаку опадомір та актинометричний комплекс. Люди та пінгвіни чудово співіснують - метеорологи спокійно пробираються до своїх приладів та знімають потрібні показники, намагаючись не сполохати пернатих, які вже звикли до таких "двоногих" сусідів і майже на них не реагують.

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