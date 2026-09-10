NASA не може передати на Землю знайдені ознаки життя на Марсі: в чому причина

Відсутність фінансування зірвала плани NASA з пошуку шляхів відправки на Землю виявлених решток на Марсі.

NASA знайшло докази того, що на Марсі колись існувало життя, але відправка цих надважливих даних на Землю залишається дуже складним завданням.

Про це повідомляє Newsweek. Зазначається, що рік тому NASA вихвалялося відкриттям марсоходу Perseverance. Тоді з висохлого русла річки кратера "Єзеро" було відібрано зразок можливого свідчення про мікробне життя на Червоній планеті.

На той момент, виконувач обов’язків адміністратор NASA Шон Даффі стверджував, що знахідка Perseverance є найбільш близькою з відомих у зусиллях, спрямованих на відкриття ознак життя на Марсі.

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Минулого року Даффі запевняв у налаштованості NASA "розгорнути американський персонал" на Марсі, але план космічного агентства з вилучення і відправлення на Землю марсіанського каменю стрілоподібної форми, відомого під назвою Cheyava Falls, було зірвано у січні, оскільки Конгрес США запровадив серйозні бюджетні скорочення.

Водночас, складна спільна місія NASA і Європейського космічного агентства з повернення зразків марсоходу Perseverance нині на сайті NASA зазначається як "майбутня місія" без деталізації прогнозованих термінів.

Чому важливо доставити знахідку на Землю

"Повернення зразків здійснило б переворот у науковому розумінні Марса та Сонячної системи, а також підготувало б дослідників до відправлення на Червону планету", - зазначають в NASA.

Як повідомила старша наукова співробітниця NASA з дослідження Марса Ліндсі Гейс, завдяки марсоходу Perseverance було виявлено кам’янисту породу з наявними текстурами, здебільшого схожими на особливості з хімічними і мінеральними характеристиками, а також органічними ознаками.

"Тож, усі ці особливості разом, за кадровою роздільною здатністю, яку ми можемо отримати від марсохода Perseverance, виглядають так, ніби вони могли бути спричинені певним типом мікробної системи, яка в основному спричинює хімічну реакцію, щоб в основному поглинути матеріал на цій поверхні", - повідомила Гейс.

Іншими простішими словами, як зазначає старша наукова співробітниця NASA, докази свідчать про те, що "там щось було і харчувалося", вказуючи на осадові породи, що складаються з глини та мулу, які, для прикладу, зберігають докази мікробного життя на Землі та містять серед різних сполук високий рівень органічного вуглецю, сірки, окисленого заліза та фосфору.

Аналіз зразків у наземних лабораторіях може дати відповідь на питання, чи підтримував Марс колись життя, хоча остаточна відповідь не гарантована.

Доставлення знайдених зразків на Землю також дасть вченим дедалі краще розуміння щодо наявності пилу на Марсі, шматочків гірських порід або багатих на вуглець зерен, які можуть пошкодити космічні кораблі, наукові прилади та потенційні майбутні середовища існування на Марсі.

"Пил - це справді важливе питання, якщо ми хочемо розглядати можливість відправлення людей на Марс і збереження їхнього здоров'я", - пояснила Гейс.

За її словами, точний хімічний склад пилу на Марсі залишається загадкою.

Також вона додала, що досі докладаються зусилля, аби знайти найкращий спосіб, аби виявлені зразки доставити на Землю.

Вона має надію, що цю місію вдасться виконати, але інші спостерігачі не впевнені у цьому.

Швидко доставити знахідку не вдасться

NASA в межах місії SkyFall наприкінці 2028 року планує відправити на Марс три гвинтокрилі апарати для вивчення геології та кліматичної історії Червоної планети.

Але, за словами головного астронома Інституту Франкліна у Філадельфії Дерріка Піттса, доки люди не вирушать на Марс, іншим чином доставити знайдені зразки буде неможливо.

Піттс висловлює упевненість, що відповідні зразки зрештою будуть вилучені з Марса, і потім зможуть підтвердити, що колись Червона планета була теплішою і вологішою, ніж сьогодні, і колись там існувало мікробіологічне життя. Його "найоптимістичніша" оцінка дати доставлення зразків з Марса – це 2036 рік.

Дослідження Марса

Як повідомляв УНІАН, за свідченнями сейсмічних вимірювань, проведених в рамках місії NASA "InSight", колись усередині кори Марса вирували глибокі океани магми.

Вчені запропонували використовувати безпілотники з георадарами для пошуку водяного льоду на Марсі. За їхніми даними, такі апарати здатні визначати місця, де можна бурити свердловини.

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