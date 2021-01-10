За останні кілька місяців Parler став одним з найбільш швидкозростаючих додатків в США.

Через заворушення у Вашингтоні Apple прибрала додаток соцмережі Parler з App Store. Також компанія Amazon заявила, що видаляє додаток зі свого веб-хостингу через неодноразові порушення правил.

Читайте такожFacebook та Instagram заблокували акаунти Трампа до кінця його президентського термінуЯк повідомляє Українська правда з посиланням на The New York Times, соцмережа Parler, яка позиціонує себе альтернативою Twitter і Facebook, втратила можливість бути представленою в якості додатку в Google, Apple і на Amazon.

За останні кілька місяців Parler став одним з найбільш швидкозростаючих додатків в США. Мільйони прихильників Дональда Трампа почали встановлювати його після того, як Facebook і Twitter все частіше стали видаляти його публікації.

До ранку суботи, 9 січня, в App Store мережа Parler була на першому місці за кількістю завантажень.

Але компанія Apple відразу після Google видалила Parler зі свого магазину додатків вказавши аналогічну причину такого рішення - недостатній контроль публікацій користувачів, які заохочували насильство і злочини.

Amazon також вирішив видалити Parler зі свого хмарного хостингу Amazon Web Services.

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Автор: УНІАН