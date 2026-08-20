Посуха 'оголила' останки семитонного мамонта, похованого на березі сотні тисяч років тому (фото)

Робітники на ділянці в Ряхово витягли нижню щелепу, два бивні, лопатку та кілька ребер.

Рекордно низький рівень води в Дунаї, через який з літака видно величезні піщані острови, оголив останки шерстистого мамонта неподалік від болгарського села Ряхово. Про це пише The Daily Galaxy.

Місцевий житель першим помітив великі кістки на оголеному березі та повідомив про це владі, що дало початок пошуково-рятувальній операції, під час якої вже було вилучено щелепу, бивні та ребра.

Цікаво, що ця знахідка сталася всього через кілька днів після того, як та сама посуха оголила затонулі кораблі багаторічної давнини вище за течією, нагадуючи про те, як падіння рівня річки постійно повертає на світло поховану історію. Цього разу, однак, відкриття стосується не десятиліть, а сотень тисяч років тому.

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Для Регіонального історичного музею в Русі, який направив фахівців на берег річки після того, як їм показали фотографії кісток, ця знахідка - не просто курйоз. Вона порушує нові питання щодо того, як тварина опинилася там, наскільки добре збереглися її останки та що ще може бути поховане поблизу.

Кістки вказують на те, що це була велика тварина

Зазначається, що робітники на ділянці в Ряхово витягли нижню щелепу, два бивні, лопатку та кілька ребер, а співробітники музею кажуть, що решта скелета може перебувати під землею неподалік. Дослідники припускають, що цей конкретний мамонт міг сягати майже 5 метрів у висоту й важити від 7 до 8 тонн, що значно перевищує розміри, які зазвичай асоціюються з цим видом. Для порівняння, "Брітанніка" вказує середню висоту дорослих шерстистих мамонтів близько 3-3,5 метрів.

Вважається, що цей вид з’явився десь між 500 000 і 800 000 років тому, у період, коли клімат регіону був значно холоднішим, ніж зараз. Більшість шерстистих мамонтів вимерли близько 7 000-10 000 років тому, хоча вважається, що окремі популяції зберігалися в окремих місцях приблизно до 4 000 років тому. Провівши невідому кількість часу під водою, кістки почали руйнуватися, опинившись на відкритому повітрі, тому команда археологів діє обережно, щоб зберегти все в цілості під час транспортування та консервації.

Дві теорії щодо того, як мамонт опинився там

Важливо, що точний спосіб, яким останки тварини опинилися в цьому місці на березі річки, досі залишається відкритим питанням, і співробітники музею висунули два різних пояснення. Красимир Кіров, куратор відділу природи музею, припустив, що це місце може слугувати своєрідним природним водозбірним басейном, місцем, де течія Дунаю поступово збирала й відкладала останки тварин протягом тривалого періоду часу, хоча він додав, що деякі кістки могли належати й тваринам, які мешкали в цьому районі.

Директор музею Микола Ненов вказує на іншу зачіпку:

"На відміну від інших решток мамонтів, знайдених поблизу, які зазвичай виявлялися розкиданими по річкових відкладах і для вилучення яких було потрібне днопоглиблювальне обладнання, кістки з Ряхово були знайдені щільно згрупованими".

За його словами, ця деталь підвищує ймовірність того, що тварина загинула на місці, можливо, у болоті, яке колись вкривало цю місцевість.

Дослідники також вивчають забарвлення кісток, оскільки останки, які темніють до чорного або темно-коричневого кольору, іноді можуть вказувати на болотисте середовище під час смерті, хоча команда наголошує, що цей зв’язок залишається недоведеним, і один лише колір не може вирішити це питання.

Що ще знайшли

Цікаво, що мамонт - не єдиний доісторичний матеріал, виявлений в околицях Ряхово. Окаменелі дерева, деяким із яких, як повідомляється, мільйони років, регулярно трапляються там, зазвичай у вигляді розрізнених фрагментів, а не цілих стовбурів, і їх легко прийняти за звичайні камені.

Кіров згадує випадок, коли бригада землекопачів використала шматок стародавньої скам’янілої деревини, щоб підперти двері, не знаючи, що це насправді, доки цей предмет пізніше не потрапив до колекції музею.

У очікуванні завершення реставраційних робіт та подальших досліджень, нещодавно виявлені кістки мамонта, як очікується, будуть виставлені на загальний огляд у Регіональному історичному музеї в Русі, доповнивши вже наявну там модель мамонта, яка дозволяє відвідувачам оцінити розміри тварини. Директор музею пояснив:

"Я б не назвав це сенсацією, але кожне відкриття таких стародавніх останків дуже важливе для науки".

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