Археологи знайшли рунічний камінь із загадковим написом: розшифрували лише перші слова

Якщо переклад вступної фрази буде підтверджено експертами, це свідчитиме про те, що камінь міг використовуватися як меморіальний пам’ятник або надгробна плита.

Фарерські острови, автономний архіпелаг, що входить до складу Королівства Данія, розташовані в Атлантичному океані, приблизно на півдорозі між Ісландією та Шотландією. Про це повідомляє All That’s Interesting.

Зазначається, що ці віддалені острови, попри свої невеликі розміри та відносно низьку щільність населення, мають багату середньовічну історію - і це відкриття лише додає їй цінності.

Відкриття було зроблено на археологічній ділянці А-Сондум на острові Сандой у ході досліджень, що проводяться Національним музеєм Фарерських островів у співпраці з Орхуським університетом та Музеєм Моесгард у Данії.

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Цікаво, що А-Сондум тривалий час був важливою археологічною пам’яткою, де знахідки допомогли дослідникам зрозуміти історію людських поселень на архіпелазі, яка сягає періоду до початку епохи вікінгів.

Незважаючи на археологічне багатство регіону, Національний музей Фарерських островів заявив, що знахідка рунічного каменю на островах - рідкісна подія, і що цей артефакт буде важливим для розуміння середньовічної історії архіпелагу.

Археологи виявили камінь, вмурований у підлогу середньовічної будівлі, у липні. Частини каменю пошкоджені, а деякі руни (графічні знаки та літери, що використовувалися германськими та скандинавськими народами, починаючи з II століття н. е. - прим. ред.) відсутні або їх важко розшифрувати через природне руйнування та ерозію, що тривали протягом століть.

Що було написано на камені

Однак археологи Національного музею Фарерських островів надали попередній переклад початку напису на камені: "Her hvílur…", давньоскандинавська фраза, що означає "Тут лежить…" або "Тут спочиває…".

Оскільки камінь погано зберігся і тому його важко розшифрувати, музей звернувся за допомогою до фахівця з рун. Він має приєднатися до фарерської дослідницької групи наприкінці серпня для вивчення каменю.

Важливо, що якщо переклад вступної фрази підтвердять експерти, це вказуватиме на те, що камінь міг використовуватися як меморіальний пам’ятник або надгробка.

Фарерський телеканал KVF повідомив, що нещодавно виявлений камінь буде підданий 3D-скануванню для створення його детальної цифрової моделі, перш ніж поверхня зазнає подальших пошкоджень.

Тим часом археологи перевезли камінь з А-Сондума до Національного музею Фарерських островів для дослідження та захисту від впливу навколишнього середовища.

Раннє християнство на Фарерських островах

Оскільки археологічна історія рунічних написів на Фарерських островах є відносно короткою, це відкриття дає рідкісну можливість зазирнути в життя людей, які жили й поклонялися Богу на Сандуї в середньовічний період.

У будівлі, де було знайдено рунічний камінь, археологи також виявили фрагменти невеликої скульптури, що зображує Діву Марію з немовлям Ісусом на руках, а також колу - невелику масляну лампу. У статті зазначено:

"Ці предмети, разом із рунічним каменем, вказують на те, що будівля використовувалася як ранньохристиянське місце поклоніння. Архітектура будівлі також підтверджує цю гіпотезу: вона орієнтована зі сходу на захід, із входом із західного боку, що є поширеною схемою для середньовічних каплиць у цьому регіоні".

Зокрема, археологи вважають, що ця споруда була середньовічною молитовнею, тобто невеликою кімнатою або будинком, призначеним для молитви. Подібні споруди було виявлено й в інших районах Фарерських островів, зокрема молитовню в Бьонхусберзі на острові Мікінес, Бьонхустофт у Лейрвіку на острові Ейстурой та руїни в Баккі у Вельбастадурі на острові Стреймой.

Хоча ці інші місця надають археологам корисний контекст для інтерпретації нещодавньої знахідки, справжнє призначення нещодавно виявленого рунічного каменю (чи позначав він могилу, чи виконував іншу релігійну функцію) залишається неясним.

Новини археології

Під час дослідження було виявлено дивовижно добре збережений викопний жук віком 100 мільйонів років, який має як повністю неушкоджений світловий орган, так і структуру, що раніше не зустрічалася вченим.

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