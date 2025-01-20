Очікується, що шолом буде проданий за суму від 72 000 до 108 000 доларів.

Рідкісний коринфський шолом зі Стародавньої Греції буде виставлено на аукціон у Лондоні наприкінці цього місяця. Такі шоломи були символом давньогрецького стилю піхотного бою і стали символами стародавнього світу.

Компанія Apollo Art Auctions, яка виставляє цей предмет на аукціон, заявила, що шолом виготовлений із бронзи і датується періодом між 500 і 450 роками до н. е.

Як пише Live Science, шоломи, які закривають більшу частину обличчя, як цей, з лише зазором для очей і рота, називаються коринфськими шоломами, на честь давньогрецького міста-держави Коринф. Місто славилося як своєю культурою, так і своїми війнами, але немає чітких доказів того, що цей стиль був розроблений у Коринті. Археолог Кембриджського університету Ентоні Снодграсс писав, що такі шоломи використовували воїни з багатьох інших давньогрецьких міст-держав, зокрема зі Спарти.

Відео дня

"Об'єкт являє собою рідкісний і винятково добре збережений бронзовий грецький шолом, можливо, пов'язаний зі спартанським воїном, що дає змогу зазирнути в мистецтво і майстерність Стародавньої Греції", - розповів Іван Бончев, директор Apollo Art Auctions.

Зазначається, що коринфські шоломи, які добре збереглися, рідкісні, але їхні рештки були знайдені в багатьох археологічних пам'ятках.

Очікується, що цей буде проданий за суму від 72 000 до 108 000 доларів. Він продається на аукціоні від імені приватного колекціонера, а Реєстр загублених предметів мистецтва підтвердив, що він не був вкрадений або загублений.

Коринфські шоломи мали довгу історію в грецьких війнах. Снодграсс писав, що шоломи такого стилю почали використовуватися в сьомому столітті до нашої ери і що вони постійно розвивалися в Греції принаймні до четвертого століття до нашої ери.

Багато з них були прикрашені гребенями з кінського волосся, а деякі були прикрашені або обнамальовані геометричними символами. Деякі пізніші версії коринфських шоломів мали отвори для вух з кожного боку, щоб воїни могли краще чути. Шолом, який продається в Лондоні, не має таких отворів для вух, але має характерні отвори для очей, носовий захист і щілину для рота коринфського шолома.

Експерти припускають, що коринфські шоломи обмежували периферійний зір власника, але це обмеження, можливо, не мало значення в давньогрецькій війні гоплітів, де воїни стояли близько один до одного у "фаланзі", або блоці, зі щитами і списами, зверненими вперед.

За словами грецького історика Пірикліса Делігіанніса, римляни, наприклад, могли бути знайомі з коринфськими шоломами за своїми контактами з грецькими колоніями на півдні Апеннінського півострова.

Але шоломи, які використовували римські легіонери, були засновані на галльських шоломах і мали відносно відкриту область обличчя без захисту носа, що могло зробити їх більш підходящими для більш різноманітних римських стилів піхотної війни.

Новини археології

Еліта стародавніх римлян "балувала" своїх гостей розслаблюючими термальними ваннами, коли вони приїжджали, щоб насолодитися веселощами великого бенкету, як показало нове відкриття на археологічних розкопках Помпеї.

Всередині житлового будинку археологи виявили один із найбільших і найскладніших термальних спа-комплексів, коли-небудь знайдених в археологічному парку. Розкішні приміщення для купання з'єднані з чорним, покритим фресками банкетним залом. Це означає, що приватний будинок був величезним місцем для урочистостей.

Вас також можуть зацікавити новини: