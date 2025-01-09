Загалом до списку потрапили 25 напрямків у всьому світі.

Столиця Великої Британії Лондон стала найкращим напрямком світу для відвідування у 2025 році за версією найбільшої у світі платформи для мандрівників TripAdvisor. Рік тому місто не потрапило навіть до десятки.

Щорічний рейтинг Travellers' Choice Awards формується на основі реальних відгуків користувачів платформи за минулий рік – до уваги беруть як рівень оцінок, так і їхню кількість.

"Від розв'язного стилю Шордіча до панківської атмосфери Камдена і шикарної Портобелло-роуд, Лондон – це безліч світів в одному. Енергія міста означає, що кожен новий день буде несхожий на попередній. Досліджуйте королівські або історичні місця, викреслюйте визначні пам'ятки зі свого списку бажань, їжте та пийте в ексклюзивних ресторанах, відзначених зірками Мішлен, насолоджуйтеся пінтою пива в традиційному пабі або блукайте звивистими брукованими вуличками й подивіться, на що ви натрапите – коли справа стосується Лондона, можливості безмежні", – аргументують свій вибір автори рейтингу.

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На думку експертів TripAdvisor, особливо Лондон підійде тим туристам, які цікавляться одноденними подорожами, пішохідними екскурсіями та блошиними ринками.

Серед визначних пам'яток британської столиці найвище мандрівники оцінюють Музей Вікторії та Альберта, що вважається першим у Європі музеєм декоративно-прикладного мистецтва, а також Тауерський міст і фортецю Лондонський Тауер.

10 найкращих напрямків у світі для відвідування у 2025 році

Загалом до списку потрапили 25 напрямків у всьому світі.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичні експерти з eShores представили свій "Календар подорожей 2025", в якому вони підібрали найкращі напрямки для подорожей на кожен місяць цього року.

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