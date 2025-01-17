Це відкриття є частиною розкопок у регіоні похованого міста, де також було знайдено пекарню, реконструкцію будинку та кімнати, прикрашені складними малюнками.

Еліта стародавніх римлян "балувала" своїх гостей розслаблюючими термальними ваннами, коли вони приїжджали, щоб насолодитися веселощами великого бенкету, як показало нове відкриття на археологічних розкопках Помпеї.

Як пише CNN, всередині житлового будинку археологи виявили один із найбільших і найскладніших термальних спа-комплексів, коли-небудь знайдених в археологічному парку.

Розкішні приміщення для купання з'єднані з чорною, вкритою фресками банкетною залою. Це означає, що приватний будинок був величезним місцем для урочистостей.

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Будинок, мабуть, належав важливому члену місцевого суспільства, а банний комплекс сам по собі підходив для важливих випадків, коли власник міг забезпечити виборчий консенсус, просувати кандидатуру сім'ї чи друзів або просто демонструвати свій соціальний статус.

Зазначається, що це перегукується зі сценою з давньоримської класики Гая Петронія Арбітра "Сатирикон", у якій на початку званої вечері багатий господар Трімалхіон і його супутники купалися, відпочивали в сауні, а потім пірнали в холодну воду.

Спа-салон Помпей, що вміщає 30 осіб, містить гарячу кімнату, теплу кімнату і холодну кімнату для охолодження, а також роздягальню з лавками.

Холодна кімната складається з перистиля або двору з портиком завдовжки 10 метрів і завширшки 10 метрів з великим басейном у центрі. Габріель Цухтрігель, директор археологічного об'єкта, сказав:

"Усе було функціонально для постановки "шоу", у центрі якого перебував сам власник. Точно так само, як чорна зала була призначена для перенесення гостей до грецького палацу, так і перистиль з великим басейном у центрі та прилеглим спа-комплексом мали функцію створення обстановки грецької гімназії, яка була ще більше підкреслена спортивними сценами, доданими пізніше. І тому глядачі, вдячні та голодні, зі щирим захопленням аплодували б шоу, організованому господарем, і після вечора в його "гімназії" говорили б про нього ще довго".

Зазначається, що це відкриття є частиною розкопок у регіоні похованого міста, де також було знайдено пекарню, реконструкцію будинку та кімнати, прикрашені складними малюнками.

Новини археології

Знаменита мозаїка Олександра Македонського, знайдена в Помпеях, містить близько 2 мільйонів фрагментів з кар'єрів, які простягалися далеко за межами його стародавнього царства.

Імперія Александра простягалася від Балкан до сучасного Пакистану. Ці шматочки каменю і мінералу, або тессери, були видобуті в кар'єрах по всій Європі, зокрема в Італії та на Піренейському півострові, а також у Тунісі.

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