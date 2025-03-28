Американська робототехнічна компанія Figure представила людиноподібних роботів, які ходять більш плавними та природними рухами. Про це повідомляє Interesting Engineering.
"Ми представили контролер природної ходьби, навчений виключно в симуляції за допомогою наскрізного навчання з підкріпленням. Це дозволяє парку роботів Figure швидко навчатися надійних пропріоцептивних стратегій пересування і забезпечує швидкі цикли інженерних ітерацій", - зазначили у заяві компанії Figure.
Для розробки таких роботів компанія Figure поклалася на навчання з підкріпленням (RL) у фізичному симуляторі. RL - це підхід ШІ, коли контролер навчається методом проб і помилок, використовуючи сигнал заохочення, дозволив гуманоїдному роботу Figure 02 ходити ходою, схожою на людську.
Зазначається, що компанія тренувала свій контролер RL у високоточній фізичній симуляції з пришвидшенням на графічному процесорі, імітуючи багаторічні дані за лічені години.
Ці роботи можуть показувати рухи, які подібні до людських, а саме удари п'ятою, відштовхування носком та синхронізовані махи руками.
"Ми представили контролер природної ходьби, навчений виключно в симуляції з використанням наскрізного навчання з підкріпленням. Це дозволяє парку роботів Figure швидко навчатися надійним пропріоцептивним локомоторним стратегіям і забезпечує швидкі цикли інженерних ітерацій", - додали у заяві компанії.
У виданні підсумували, що завдяки штучному інтелекту роботи можуть інтерпретувати та реагувати на команди в реальному часі, керувати несподіваними об'єктами та ефективно співпрацювати.
Роботи-гуманоїди - останні новини
Раніше у Німеччині заявили про створення найкращого робота-гуманоїда у світі, який створений для виконання повсякденних справ. Відомо, що він може переносити вантажі вагою 15 кг, а також має змінні передпліччя.
Також повідомлялось, що робот-гуманоїд Atlas від Boston Dynamics першим навчився танцювати брейк-данс. Розробники заявляють, що це "найспритніший людиноподібний робот у світі".