Хода цих роботів дуже нагадує людську.

Американська робототехнічна компанія Figure представила людиноподібних роботів, які ходять більш плавними та природними рухами. Про це повідомляє Interesting Engineering.

"Ми представили контролер природної ходьби, навчений виключно в симуляції за допомогою наскрізного навчання з підкріпленням. Це дозволяє парку роботів Figure швидко навчатися надійних пропріоцептивних стратегій пересування і забезпечує швидкі цикли інженерних ітерацій", - зазначили у заяві компанії Figure.

Для розробки таких роботів компанія Figure поклалася на навчання з підкріпленням (RL) у фізичному симуляторі. RL - це підхід ШІ, коли контролер навчається методом проб і помилок, використовуючи сигнал заохочення, дозволив гуманоїдному роботу Figure 02 ходити ходою, схожою на людську.

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Зазначається, що компанія тренувала свій контролер RL у високоточній фізичній симуляції з пришвидшенням на графічному процесорі, імітуючи багаторічні дані за лічені години.

Ці роботи можуть показувати рухи, які подібні до людських, а саме удари п'ятою, відштовхування носком та синхронізовані махи руками.

"Ми представили контролер природної ходьби, навчений виключно в симуляції з використанням наскрізного навчання з підкріпленням. Це дозволяє парку роботів Figure швидко навчатися надійним пропріоцептивним локомоторним стратегіям і забезпечує швидкі цикли інженерних ітерацій", - додали у заяві компанії.

У виданні підсумували, що завдяки штучному інтелекту роботи можуть інтерпретувати та реагувати на команди в реальному часі, керувати несподіваними об'єктами та ефективно співпрацювати.

Роботи-гуманоїди - останні новини

Раніше у Німеччині заявили про створення найкращого робота-гуманоїда у світі, який створений для виконання повсякденних справ. Відомо, що він може переносити вантажі вагою 15 кг, а також має змінні передпліччя.

Також повідомлялось, що робот-гуманоїд Atlas від Boston Dynamics першим навчився танцювати брейк-данс. Розробники заявляють, що це "найспритніший людиноподібний робот у світі".

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