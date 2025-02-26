Фреска, датована 40-30 рр. до н. е., зображує послідовників Діоніса в станах ритуального екстазу, що займаються танцями і полюванням.

Археологи, які працюють у Помпеях, виявили низку рідкісних фресок майже в натуральну величину.

Як пише The Independent, це відкриття дає нові підказки про релігійне життя міста до його руйнування виверженням Везувію в 79 р. н. е.

"Воно містить великий фриз, що простягається на три стіни банкетного залу. Яскраві зображення зображують обряди посвячення послідовників Діоніса, давньогрецького бога, пов'язаного з вином, родючістю, театром і релігійним екстазом. Ці обряди втаємничення, відомі як містерії Діоніса, були таємними релігійними церемоніями, присвяченими богу", - йдеться у статті.

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Цікаво, що вони обіцяли духовне просвітлення і потенційно благословенне загробне життя.

Фреска, датована 40-30 рр. до н. е., зображує послідовників Діоніса у станах ритуального екстазу, що займаються танцями і полюванням. Твір мистецтва має схожість із фресками прилеглої Вілли Містерій, виявленої століттям раніше. Міністр культури Італії Алессандро Джулі, присутній на відкритті фресок, сказав:

"Через 100 років сьогоднішній день буде запам'ятовуваний як історичний, тому що відкриття, яке ми представляємо, є історичним. Поряд із Віллою Містерій ця фреска є безпрецедентним свідченням маловідомих аспектів стародавнього середземноморського життя".

На великому фризі зображені послідовниці Діоніса як танцівниці та мисливиці, що несуть забитих кіз або тримають мечі та нутрощі тварин. У центрі фрески зображено елегантно вбрану жінку, яка, можливо, очікує на посвяту в містерії.

На верхньому фризі зображені живі і принесені в жертву тварини, зокрема оленятко, випатраний кабан, півні і риба. Вчені припустили, що це зіставлення підкреслює подвійну природу поклоніння Діонісу, змішуючи святкування з первісним жертвопринесенням. Директор Помпей Габріель Цухтрігель сказав:

"Питання в тому, ким ви хочете бути в житті, мисливцем чи здобиччю?"

Розкопки в Помпеях

Колись процвітаюче місто Помпеї і навколишню сільську місцевість на півдні Італії затопило попелом, коли вивергнувся Везувій, убивши тисячі римлян, які не підозрювали, що живуть поруч з одним із найбільших вулканів Європи.

Археологічний об'єкт займає приблизно 66 гектарів, з яких близько 44 гектарів повністю розкопано. Останні розкопки проводять у районі, відомому як Regio IX, вони розпочалися на початку 2023 року і наразі виявили понад 50 кімнат.

Деякі з нещодавніх відкриттів включають чорний салон, що зображає сцени з Троянської війни, великий банний комплекс і фреску, на якій зображено те, що може бути предком італійської піци.

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