Охочі потрапити до числа щасливчиків-волонтерів можуть подати заявку на участь у програмі до 16 січня.

Мальовничі Фарерські острови стабільно потрапляють до списків найкращих туристичних напрямків світу, які обов'язково варто відвідати. Лише 2023 року цей віддалений острівний архіпелаг на південний схід від Ісландії відвідали 130 тисяч іноземних туристів, що майже втричі перевищує чисельність приблизно 53 тисяч постійних жителів Фарер.

Щоб забезпечити максимальну стійкість туризму та боротися з надмірним туризмом, влада Фарерських островів ухвалила рішення знову закрити деякі зі своїх найпопулярніших місць з 1 по 3 травня 2025 року – для всіх, крім 80 волонтерів-туристів. В обмін на роботу над різними проєктами з технічного обслуговування вони отримають безоплатне місцеве житло та їжу, а також вовняну шапочку, зшиту місцевим фарерським дизайнером, пише AFAR Media.

З моменту запуску пілотного проєкту "Закрито на технічне обслуговування, відкрито для волонтерського туризму" 2019 року понад 600 волонтерів із 50 країн виконали 54 проєкти на 10 островах.

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"Програма слугує основним двигуном для будівництва стежок, оглядових майданчиків та інших об'єктів, які мають вирішальне значення для підтримки краси островів. Таким чином, ми гарантуємо, що завжди на крок попереду у збереженні довкілля", – розповів менеджер з розвитку Visit Faroe Islands Йохан Паулі Хельгасон.

Як подати заявку

Починаючи з 14 січня 2025 року потенційні волонтери мають 48 годин, щоб зареєструвати свою особисту інформацію на сайті visitfaroeislands.com.

Після закриття вікна реєстрації 16 січня з тих, хто зареєструвався, випадковим чином оберуть 50 осіб, а 30 будуть відібрані на основі їхнього досвіду, який відповідає проєктам 2025 року. З моменту запуску програми 2019 року на неї подали заявки понад 23 тисячі осіб, а частка прийнятих становила приблизно 2,5%, що робить її складнішою, ніж вступ до Гарварду.

Visit Faroe Islands зв'яжеться з цими 80 щасливчиками електронною поштою 22 січня 2025 року і надасть їм персональний промокод для бронювання рейсу на Фарерські острови на Atlantic Airways, національній авіакомпанії Фарерських островів. Хоча волонтерам доведеться оплачувати свої власні рейси, промокод дасть їм знижку.

Волонтери повинні вміти ходити нерівною місцевістю і повинні будуть використовувати такі інструменти, як молотки, тачки та лопати під час проєктів, але для участі не потрібно ніяких спеціальних навичок.

Учасники повинні бути не молодше 18 років до першого робочого дня і повинні бути готові до трьох повних робочих днів. Вони також можуть подорожувати країною самостійно до і після офіційних дат програми.

Як повідомляв УНІАН, минулого року одна з найпопулярніших локацій Ісландії також вирішила ввести обмеження на туристів.

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