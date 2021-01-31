Дівчинка знайшла слід динозавра / фото ladbible.com
В Уельсі 4-річна дівчинка Лілі Вайлдер випадково знайшла слід динозавра.
Читайте такожАрхеологи в Ізраїлі знайшли біблійний царський пурпурПро це пише LAD Bible.
Зазначається, що дівчинка гуляла з батьком на пляжі, коли натрапила на відбиток. За оцінкою дослідників, йому понад 220 мільйонів років.
Слід довжиною близько 10 сантиметрів належав динозавру висотою 75 сантиметрів.
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