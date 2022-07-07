Астрономи виявили цей астероїд всього кілька днів тому.

Зовсім недавно вчені виявили астероїд розміром з автобус, який сьогодні, 7 липня, повинен пролетіти повз Землю на дуже маленькій відстані.

Про це повідомляє Science Alert.

Астероїд, названий 2022 NF, здійснить дуже близьке зближення з Землею, пройшовши всього за 90000 кілометрів від нашої планети. Це близько 23% середньої відстані між Землею і Місяцем.

Як повідомляється, лише кілька днів тому ніхто не знав, що це станеться. Астрономи виявили астероїд, використовуючи системи камер і телескопів, що базується на Гаваях.

Нагадаємо, найбільший в цьому році астероїд пролетів повз Землю в кінці травня. Його розмір в чотири рази перевищував Розмір Емпайр-стейт-Білдінг.

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