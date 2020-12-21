Сьогодні Юпітер і Сатурн зійдуться найближче за 400 років / скріншот
Google випустив дудл, присвячений зимовому сонцестоянню.
Читайте такожПісля вихідних Україну накриє магнітна буря - як захиститисяПобачити його можна на стартовій сторінці пошуковика.
21 грудня - дата зимового сонцестояння, тобто найдовшою астрономічної ночі для жителів північної півкулі. Сьогодні Юпітер і Сатурн зійдуться найближче за 400 років.
На дудлі зображені Юпітер і Сатурн, що торкаються руками. При натисканні на нього, сервіс показує результати пошуку за запитом Зима - 2020.
Зимове сонцестояння 21 грудня
- Сьогодні буде найкоротший день і найдовша ніч у році.
- П'ята і шоста планета Сонячної системи Юпітер і Сатурн зійдуться максимально близько вночі 21 грудня. Це видовище можна буде побачити вперше за 400 років.
- Астрологи розповіли, чого варто побоюватися різним знакам Зодіаку.
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