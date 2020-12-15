Наживо його могли бачити жителі Чилі та Аргентини.

14 грудня відбулося єдине у 2020 році повне сонячне затемнення. Протягом 24 хвилин Місяць проходив перед сонячним диском і трохи більше, ніж на дві хвилини, повністю затьмарив Сонце.

Читайте такожСьогодні відбудеться останнє у цьому році сонячне затемнення (відео)Наживо його могли бачити жителі Чилі та Аргентини. Часткове затемнення було видно з більш широкої області Тихого океану, Південної Америки та Антарктиди.

В інших країнах за цим явищем можна було спостерігати онлайн.

Сонячне затемнення у грудні 2020: що ще відомо

Це затемнення 142 сароса (інтервалу часу, після якого Затемнення місяця і Сонця приблизно повторюються в тому ж порядку), тому воно дублює аналогічне у 2002 році, а наступне подібне відбудеться аж у 2038.

Зодіакально затемнення пройшло під знаком Стрільця, який в такому поєднанні з Сонцем часто викликає у людей кризу цінностей і віри. У цей час може хотітися змін, змін орієнтирів і діяльності, і багатьом людям це вдасться. Деяким же захочеться навчитися чомусь новому, знайти незвичайні досвід і знання.

Коли чекати на наступні сонячні затемнення

Наступні повні сонячні затемнення можна буде спостерігати в Антарктиді (грудень 2021), Індонезії та Австралії (Квітень 2023), США і Канаді (Квітень 2024), Південній Європі і Гренландії (серпень 2026), а також у більшій частині Північної Африки і Близького Сходу (серпень 2027).

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Автор: УНІАН