Спека, ймовірно, впливає на префронтальну кору головного мозку, яка відповідає за самоконтроль.

Спекотна погода знижує ефективність роботи мозку людини та підвищує схильність до скоєння правопорушень. Таких висновків дійшли дослідники США, повідомляє сайт Університету штату Вашингтон.

Зв'язок між спекотною погодою та антисоціальною поведінкою вже тривалий час цікавить науковців. Психологи та інші фахівці досліджували взаємозв’язок між високими температурами та вищим рівнем домашнього насильства, нападів і госпіталізацій через передозування та спроби самогубства.

Науковці з Університету штату Вашингтон та Чиказького університету, спробували з’ясувати, як спека впливає на настрій і психічне здоров’я людей.

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"Чесно кажучи, не було багато досліджень з цього приводу, і більша частина роботи проводилася в лабораторіях, де люди виконували когнітивні завдання. Я хотіла вивчити це питання на різноманітній і репрезентативній вибірці людей у ​​реальному середовищі з великою кількістю деталей", – розповідає головна авторка дослідження, психологиня Кімберлі Мейденбауер.

Команда науковців з травня по вересень проводила опитування в агломерації Великого Чикаго, аналізуючи дані перепису населення, щоб дізнатися про доходи домогосподарств, наявність зелених насаджень і парків поблизу та ефект "міського теплового острова", на додаток до того, що люди повідомляли самі.

За словами Мейденбауер, кількість людей, які зізнавалися в імпульсивній поведінці під час спеки, викликає занепокоєння.

"Ідея полягає в тому, що якщо ви більш імпульсивні, ви, швидше за все, будете брати участь у ризикованій поведінці, включаючи зловживання психоактивними речовинами та самоушкодження. Навіть після того, як тепло розсіюється, імпульсивність, здається, зберігається на деякий час, що є певним божевіллям", — каже психологиня.

Науковці вважають, що спека впливає на префронтальну кору головного мозку, яка важлива для планування, самоконтролю та емоційних функцій.

Тепло також впливає на багато психотропних ліків, які використовуються для лікування психічних захворювань, що може бути фактором самоушкодження, каже вона. Крім того, деякі види агресії пов’язують з імпульсивною поведінкою.

"У майбутньому нам потрібно зосередитися на інфраструктурі, яка може охолодити ситуацію. Це включає в себе будівлі, розроблені з пасивними системами охолодження, і міські зелені зони, які зменшують ефект теплового острова", — каже вона і додає, що в короткостроковій перспективі проблему вирішують кондиціонери.

Інші новини про цікаві наукові дослідження

Як писав УНІАН, під антарктичними водами виявили величезну річкову систему, яка існувала 40 млн років тому. Таке відкриття допомагає вченим з'ясувати, наскільки такі зміни можуть зробити планету іншою.

Також ми розповідали, що британські вчені заявили про здатність бегемотів літати. Науковці ретельно вивчили відеозаписи поведінки бегемотів та з'ясували, що коли вони досягають максимальної швидкості бігу, то дійсно можуть злетіти в повітря на короткий проміжок часу.

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