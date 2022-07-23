Астрономи отримали можливість за допомогою телескопа "Джеймс Вебб" заглянути в далеке минуле, в часи формування Всесвіту і галактик.

На початку формування Всесвіту в ньому існувало в 10 разів більше галактик, схожих на Чумацький шлях, ніж припускалося раніше.

Таких висновків дійшла група вчених, які вивчають перший знімок, зроблений космічним телескопом "Джеймс Вебб", передає Бі-бі-сі.

Один з авторів дослідження знімка, професор Крістофер Конселіс з Манчестерського університету у Великобританії, пояснив, що астрономи знали про існування цих галактик, але про те, як і коли вони сформувалися, чіткого розуміння у них не було.

"Сьогодні найпоширеніший тип галактик - це дискові галактики, - пояснив дослідник. - Наша галактика - дискова, найближча до неї, галактика Андромеди, теж дискова. Три чверті з усіх сусідніх галактик - дискові. І раніше вважалося, що вони сформувалися в кінці еволюції Всесвіту", - пояснив Конселіс.

Але це було до того, як астрономи отримали можливість за допомогою телескопа "Джеймс Вебб" заглянути в далеке минуле, в часи формування Всесвіту і галактик.

Цей телескоп здатний вловлювати сигнали, що виходять від зірок на відстані до 13,5 млрд світлових років. Тобто потенційно він може показати Всесвіт таким, як він виглядав всього через 200 млн років після Великого вибуху.

На передньому плані фотографії видно масивне скупчення галактик SMACS 0723 - таким, як воно виглядало близько 4,6 млрд років тому. Приблизно стільки часу знадобилося світлу, щоб дістатися звідти до місця, де його зафіксували сенсори "Джеймса Вебба".

Але науковий інтерес становлять не вони, а галактики на задньому плані знімка. Без "Джеймса Вебба" вони залишалися б невидимими, але цей телескоп зміг відобразити, як гравітація величезної маси скупчення SMACS 0723 підсилює світіння задніх галактик.

Деякі з них існували всього 600 млн років після Великого вибуху, тобто в ранні роки формування Всесвіту.

Тепер унікальна інфрачервона обсерваторія з позолоченим дзеркалом діаметром в 6,5 м допомогла вченим розгледіти обриси цих задніх галактик і порахувати їх.

"Ми знали, що зможемо побачити речі, які "Хаббл" не міг нам показати", - сказав професор Конселіс.

Вік Всесвіту - приблизно 13,8 млрд років, і ті фотографії, які робить "Джеймс Вебб", вловлюють відблиски процесів формування зірок і планет задовго до появи Землі.

"Ці процеси допоможуть нам зрозуміти наше коріння. Цей телескоп-найважливіший винахід, принаймні, з часів Галілео", - поділився думкою професор Конселіс.

Нагадаємо, гігантський телескоп "Джеймс Вебб" був створений NASA за участю Європейського і канадського космічних агентств і обійшовся в $10 млрд. Його запуск відбувся 25 грудня 2021 року, а першу фотографію оприлюднив Джо Байден на початку липня.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня вчені опублікували нові зображення, зроблені космічним телескопом "Джеймс Вебб".

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