Зазначається, що всього знайдено 12 предметів із золота.

Археологи виявили в Білій Церкві Київської області різноманітні артефакти. Вчені також знайшли об'єкти давньоруського та козацького часів.

В Інституті археології НАН України повідомили, що скарб складається з 12 золотих предметів і відноситься до часів Гетьманщини. Загальна вага золотих предметів становить 28 г.

Відзначається, що знахідки були заховані в невеликій керамічній посудині разом з перламутровим бісером. Скарб знайшли в культурних нашаруваннях XVII-XVIII ст.

Відео дня

"Скарб часів Гетьманщини - вкрай рідкісна знахідка, яка має велике наукове і суспільне значення. Вона ілюструє значний розвиток матеріальної культури населення України, підкреслює високий рівень ювелірного мистецтва козацької держави", - йдеться у повідомленні.

Всі предмети передали до фондів археологічного музею ІА НАН України. Крім артефактів, також були виявлені і досліджені об'єкти давньоруського і козацького часів.

"Скіфське золото" в Іспанії - що відомо

Поліція Іспанії вилучила викрадені в Україні старовинні золоті артефакти вартістю 60 мільйонів євро. Всього конфіскували 11 предметів "Скіфського золота" - ювелірні вироби, в тому числі намиста, браслети і сережки.

Пізніше в СБУ повідомили, що в результаті міжнародної спецоперації в Мадриді затримано п'ять учасників банди, причетних до викрадення коштовностей, серед затриманих - представник УПЦ МП з України.

Вас також можуть зацікавити новини: