Зловмисники намагались "легалізувати" викрадені цінності під виглядом їх придбання іноземними колекціонерами з подальшим перепродажем на чорному ринку.

Служба безпеки України розповіла подробиці викриття транснаціонального злочинного угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби "Скіфського золота" для продажу в ЄС.

Як повідомиили в СБУ, у результаті міжнародної спецоперації у Мадриді затримано п'ятьох учасників банди, які намагались незаконно реалізувати українські артефакти. Серед затриманих - представник УПЦ МП з України.

Зазначається, що зловмисники намагались "легалізувати" викрадені культурні цінності під виглядом їх придбання іноземними колекціонерами з подальшим перепродажем на чорному ринку.

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"Правоохоронці поетапно задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх "на гарячому" під час перевезення українських артефактів. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. На вилучені старожитності накладено арешт і отримано висновок експертів, що вони належать до культурної спадщини України", - заявили в СБУ.

Викрадення "скіфського золота" з України

Як повідомляв УНІАН, іспанська поліція вилучила викрадені в Україні старовинні золоті артефакти "скіфського золота" вартістю 60 мільйонів євро (63,6 мільйона доларів).

Поліція повідомила, що 11 предметів, в основному ювелірні вироби, включаючи складні намиста, браслети та сережки, датуються греко-скіфським періодом між 8-м і 4-м століттями до нашої ери.

Артефакти експонувалися в одному з київських музеїв у 2009-2013 роках і були незаконно вивезені з України в 2016 році, йдеться в заяві поліції, при цьому назва музею не вказується.

Правоохоронці повідомили, що артефакти мали підроблені документи, щоб виглядати так, ніби вони належать Українській православній церкві.

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