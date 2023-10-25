На думку декількох експертів, це сучасні підробки, швидше за все, створені для приватних колекціонерів.

Викрадене з України "скіфське золото" на 60 мільйонів євро, яке намагалися продати в Іспанії, може виявитися підробкою. Про це пише The New York Times з посиланням на заяви декількох експертів.

Національна поліція Іспанії повідомила, що її співробітники вилучили 11 викрадених в Україні артефактів, які можуть датуватися 4-8 століттями до нашої ери. Водночас два експерти з греко-скіфських артефактів сказали виданню, що вилучені прикраси, швидше за все, є сучасними імітаціями.

Зокрема, Леонід Бабенко, археолог Харківського історичного музей імені Сумцова повідомив в електронному листі, що предмети є "незграбними підробками" і, швидше за все, створені для приватних колекціонерів.

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"За стилем і тематикою це невдала імітація відомих виробів", – сказав він.

Каспар Мейер, археолог, який написав книгу про греко-скіфське мистецтво та є професором Стародавньої Греції та Євразії в Bard Graduate Center у Нью-Йорку, теж зазначив, що вилучені речі є імітаціями, і що він не розуміє, як іспанська влада визначила їх оцінку в євро.

"Якби вони були справжніми, їх вартість становтила б більше 60 мільйонів, тому що їх так мало, вони безцінні", — сказав Мейєр.

За його словами, було знайдено лише близько 30-40 основних греко-скіфських артефактів, оскільки їх дуже важко розкопати. Вироби зазвичай поховані на глибині понад 60 футів під землею і в таких місцях, де можуть вести розкопки лише археологічні організації.

"Насправді в приватних руках дуже, дуже мало таких матеріалів. Майже всі вони у великих музеях", - зазначив Мейєр.

У своєму прес-релізі про вилучені предмети поліція Іспанії повідомила, що вилучені артефакти вивчатиме Національний археологічний музей у Мадриді.

В Іспанії знайшли "скіфське золото"

Як повідомляв УНІАН, іспанська поліція вилучила викрадені в Україні старовинні золоті артефакти "скіфського золота" вартістю 60 мільйонів євро (63,6 мільйона доларів).

Поліція повідомила, що конфіскувала 11 предметів, в основному ювелірні вироби, включаючи складні намиста, браслети та сережки. Зазначалося, що артефакти експонувалися в одному з київських музеїв у 2009-2013 роках і були незаконно вивезені з України в 2016 році.

Згодом Служба безпеки України повідомила, що в результаті міжнародної спецоперації у Мадриді затримано п'ятьох учасників банди, причетних до викрадення дорогоцінностей, серед затриманих - представник УПЦ МП з України.

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