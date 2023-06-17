Меч та інші численні бронзові предмети тієї ж епохи були знайдені у похованні разом із трьома людьми - чоловіком, жінкою та хлопчиком.

У Німеччині археологи виявили бронзовий стародавній меч, який знаходиться в дуже хорошому стані, як для артефакту часів бронзового століття.

Як пише Бі-бі-сі, меч, що має восьмигранну рукоятку, знайдений в похованні в місті Нердлінген і був викуваний в XIV століття до н.е. Як розповіли в державному управлінні охорони пам'яток Баварії, зброя "досі практично виблискує".

Меч та інші численні бронзові предмети тієї ж епохи були знайдені разом із останками трьох людей - чоловіком, жінкою та хлопчиком. У тому чи була це сім'я, археологи поки не впевнені. А велика рідкість меча викликає багато питань про його походження.

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Як описали фахівці, виготовлення такої зброї було справою складною і вимагало тонкої майстерності. Вони встановили, що восьмигранну рукоятку виготовили окремо, а потім прикріпили до леза.

Археологи зазначили, що на мечі з Нердлінгена не воювали. Проте чоловік, який володів мечем, носив його саме як зброю, а не як прикрасу.

Знахідки стародавніх мечів у світі

У Швеції дитина знайшла древній меч, якому 1500 років. Під час виявлення знахідки рівень води в озері був дуже низьким через посуху. Саме це і дозволило дитині знайти стародавню зброю.

А в 2021 році було кілька значущих знахідок. Так, в жовтні недалеко від ізраїльського міста Хайфа на дні Середземного моря ізраїльські водолази знайшли меч хрестоносців, якому майже тисяча років.

Мешканка Лондона на ім'я Лара Майклм під час прогулянки знайшла меч XVI століття в багнюці на березі Темзи в центрі британської столиці.

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