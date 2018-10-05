У Швеції дитина знайшла старовинний меч, якому 1500 років (фото)

Під час виявлення знахідки рівень води в озері був дуже низьким через посуху. Саме це і дозволило Сазі знайти стародавню зброю.

Сага Ванесек знайшла меч в озері Відостерн, коли відпочивала з сім'єю в заміському будинку на півдні Швеції.

Спочатку повідомлялося, що мечу близько 1000 років, але потім експерти з місцевого музею прийшли до висновку, що він на 500 років старше, пише Русская служба BBC.

Читайте такожУ Британії продали лазерний меч Скайвокера з "Зоряних воєн" (фото)

"Не кожен день наступаєш на меч в озері", - сказав представник музею Мікаель Нордстрем.

Під час виявлення знахідки рівень води в озері був дуже низьким через посуху. Саме це і дозволило Сазі знайти стародавню зброю.

"Я відчула, що у воді щось є, і підняла цей предмет. Там був держак, і я пішла до тата сказати, що це схоже на меч", - розповіла сама 8-річна Сага в інтерв'ю шведській радіостанції Sveriges Radio.