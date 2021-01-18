Позов був поданий незабаром після кривавого штурму Капітолію у Вашингтоні прихильниками Дональда Трампа.

Американська некомерційна організація під назвою Coalition for a Safer Web (Коаліція за Безпечний Інтернет) подала в суд на компанію Apple з вимогою видалити мобільну версію Telegram з магазину додатків App Store.

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Як повідомляє 4PDA, позивачі наполягають, що творці Telegram не приділяють належної уваги модерації контенту, а Apple, у свою чергу, не дотримується власної політики щодо публікації додатків.

Позов був поданий незабаром після кривавого штурму Капітолію у Вашингтоні прихильниками Дональда Трампа. Творців Telegram звинувачують у відсутності своєчасної реакції на численні публікації протиправних повідомлень. Крім того, як говориться в позові, попри попередження Coalition for a Safer Web ще влітку минулого року, Apple «не здійснила жодних дій проти програми, щоб змусити Telegram поліпшити модерацію контенту».

Coalition for a Safer Web вимагає проведення суду присяжних з метою змусити Apple видалити Telegram з App Store, поки додаток не буде відповідати принципам компанії. Також в позові міститься вимога до відповідача по виплаті компенсації збитку позивачеві і оплаті відповідних судових витрат. Дата засідання поки не оголошена.

Раніше в інтерв'ю журналістам співробітник некомерційної організації також заявив про готовність подати в суд і на Google з відповідною вимогою.

Що відбувається навколо Telegram

Месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США. У період з 6 по 10 січня Telegram в США завантажили близько 545 тис.разів. Це майже втричі більше, ніж в аналогічний період минулого тижня.

Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.

На початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що, за версією видання, могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.

Засновник Telegram Павло Дуров неодноразово заявляв, що не має наміру вводити в месенджері цензуру. за його словами, додаток може бути видалено з Google Play і App Store у найближчому майбутньому.

Враховуючи останні події, Дуров закликав користувачів Telegram переходити з iOS на Android, де встановлювані додатки не можна повністю обмежити. Крім того, зараз розробляється браузерна версія Telegram для Safari.

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Автор: Дмитро Захаров