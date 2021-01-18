Американська некомерційна організація під назвою Coalition for a Safer Web (Коаліція за Безпечний Інтернет) подала в суд на компанію Apple з вимогою видалити мобільну версію Telegram з магазину додатків App Store.
Читайте такожWhatsApp заперечує можливість перегляду повідомлень користувачів
Як повідомляє 4PDA, позивачі наполягають, що творці Telegram не приділяють належної уваги модерації контенту, а Apple, у свою чергу, не дотримується власної політики щодо публікації додатків.
Позов був поданий незабаром після кривавого штурму Капітолію у Вашингтоні прихильниками Дональда Трампа. Творців Telegram звинувачують у відсутності своєчасної реакції на численні публікації протиправних повідомлень. Крім того, як говориться в позові, попри попередження Coalition for a Safer Web ще влітку минулого року, Apple «не здійснила жодних дій проти програми, щоб змусити Telegram поліпшити модерацію контенту».
Coalition for a Safer Web вимагає проведення суду присяжних з метою змусити Apple видалити Telegram з App Store, поки додаток не буде відповідати принципам компанії. Також в позові міститься вимога до відповідача по виплаті компенсації збитку позивачеві і оплаті відповідних судових витрат. Дата засідання поки не оголошена.
Раніше в інтерв'ю журналістам співробітник некомерційної організації також заявив про готовність подати в суд і на Google з відповідною вимогою.
Що відбувається навколо Telegram
- Месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США. У період з 6 по 10 січня Telegram в США завантажили близько 545 тис.разів. Це майже втричі більше, ніж в аналогічний період минулого тижня.
- Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.
- На початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що, за версією видання, могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.
- Засновник Telegram Павло Дуров неодноразово заявляв, що не має наміру вводити в месенджері цензуру. за його словами, додаток може бути видалено з Google Play і App Store у найближчому майбутньому.
- Враховуючи останні події, Дуров закликав користувачів Telegram переходити з iOS на Android, де встановлювані додатки не можна повністю обмежити. Крім того, зараз розробляється браузерна версія Telegram для Safari.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram