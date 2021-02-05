Знайдені фігурки зображують людей і богів / Myra Andriake Excavations Archive / Nevzat Çevik
У Туреччині під час розкопок виявили десятки теракотових фігурок, вік яких оцінюється в дві тисячі років.
Про це повідомляє Live Science.
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На деяких фігурках все ще залишилася фарба, а на деяких написи.
Як повідомляється, фігурки зображують смертних чоловіків і жінок, а також божественних героїв, таких як Артеміда, Геракл, Афродіта і Аполлон. Також знайдені фігурки жінки й дитини, хлопчика з фруктом, вершника і жінки, що несе гідрію (давньогрецьку посудину для води).
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