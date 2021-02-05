На деяких фігурках все ще збереглася фарба і написи.

У Туреччині під час розкопок виявили десятки теракотових фігурок, вік яких оцінюється в дві тисячі років.

Про це повідомляє Live Science.

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На деяких фігурках все ще залишилася фарба, а на деяких написи.

Як повідомляється, фігурки зображують смертних чоловіків і жінок, а також божественних героїв, таких як Артеміда, Геракл, Афродіта і Аполлон. Також знайдені фігурки жінки й дитини, хлопчика з фруктом, вершника і жінки, що несе гідрію (давньогрецьку посудину для води).

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Переклад: Катерина Лиманська