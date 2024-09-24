Палеонтологи вперше виявили частковий череп C. lipani в 1980-х роках у басейні Паррас, але раніше описували його як інший рід.

Нещодавно описаний качкодзьобий динозавр, знайдений у Мексиці, має епічний ніс, який може змагатися зі шнобелем Йоші з Super Mario World.

Динозавр, названий Coahuilasaurus lipani на честь регіону, де він був знайдений, і племені апачів Ліпані, що там мешкає, також має унікальні зубоподібні шипи, які виступають із піднебіння. Ці шипи, можливо, використовувалися для поїдання грубих і деревних рослин у тропічних лісах 73 мільйони років тому, пише LiveScience.

Палеонтологи вперше виявили частковий череп C. lipani в 1980-х роках у басейні Паррас, але раніше описували його як інший рід. У новому дослідженні, опублікованому в журналі Diversity, дослідники ще раз поглянули на залишки, які зберігалися в колекціях Національного автономного університету Мексики з моменту його виявлення. Нові методи аналізу дозволили їм перекласифікувати викопне.

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Клаудія Серрано, провідна авторка дослідження і палеонтолог з Benemérita Escuela Normal de Coahuila, була присутня при першому описі зразка 2006 року.

"Коли ми знову почали працювати з матеріалом, ми вирішили: "Ні, це інше", - сказала Серрано. "Ми стали набагато краще описувати ці речі".

Хоча частковий череп складається тільки з морди динозавра, ця частина черепа корисна для визначення відмінностей між видами, подібно до того, як дзьоб птаха може багато розповісти про птаха в цілому. Гострий кут морди динозавра був ключем до диференціації C. lipani від інших видів. Вчені також виявили виразні зубоподібні виступи, що виступають з піднебіння, які не були підкреслені в попередньому аналізі.

Ці виступи можуть означати, що C. lipani спеціалізувався на поїданні жорстких рослин, таких як пальми, які процвітали в тропічних умовах пізнього крейдяного періоду, коли жив великоносий динозавр, близько 73 мільйонів років тому. Качконосі динозаври, також відомі як "корови крейдяного періоду", бродили лісами Мексики в той час, коли рівень моря був вищим, а температура - теплішою, згідно із заявою. Серрано оцінює, що вони були близько 8 метрів у довжину або розміром із два седани.

Це відкриття поповнює зростаючий список динозаврів, які є унікальними для Мексики, сказав Серрано. Такі відкриття, як відкриття C. lipani та інших специфічних для Мексики видів, почали спростовувати припущення про те, що види динозаврів були широко розповсюджені, написали автори дослідження у своїй статті. Великі тварини зазвичай мають великі ареали проживання - це стосується бізонів, які раніше бродили від Канади до Мексики. Але замість цього окремі види динозаврів, мабуть, мали відносно невеликі ареали проживання.

Відмінності в кліматі, географічні бар'єри або, можливо, щось у способах розмноження динозаврів могли сприяти їхньому невеликому ареалу проживання, але палеонтологи досі не зовсім розуміють, чому вони дотримувалися однієї території, зазначила Серрано.

Новини про динозаврів

Новий вид стародавнього морського крокодила, Enalioetes schroederi, був описаний міжнародною групою вчених. Цей вид жив близько 135 мільйонів років тому в мілководних морях, які колись покривали більшу частину Німеччини в крейдяний період.

Стародавній крокодил був членом сімейства Metriorhynchidae, чудової групи, яка розвинула дельфіноподібний план тіла. У нього була гладка шкіра без луски, ласти і хвостовий плавник.

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