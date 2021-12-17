Вид назвали на честь грецької богині, володарки підземного світу Персефони.

В Австралії виявили перший вид багатоніжки з більш ніж 1000 лапок.

У представника нового виду Eumillipes persephone, названого на честь грецької богині, володарки підземного світу Персефони, науковці нарахували 1306 кінцівок, пише The Guardian.

Вісім особин знайшли на глибині від 15 до 60 метрів під землею в печерах у штаті Західна Австралія. Ця багатоніжка побила попередній рекорд, встановлений видом Illacme plenipes з Центральної Каліфорнії, США, з 750 лапками.

Читайте такожНауковці знайшли на Землі аномальне місце: це важливо для пошуків життя на МарсіУ нового виду довге ниткоподібне тіло, що налічує до 330 сегментів, з короткими кінцівками та конусоподібною головою. Як і інші тварини, що живуть у постійній темряві, багатоніжка сліпа і безбарвна.

Дослідники вважають, що довжина і така кількість лапок могли знадобитися, щоб ефективніше пересуватися під землею, зокрема, в кам'янистих місцях. Для порівняння, португальські багатоніжки - поширений інвазивний вид в Австралії, що зазвичай зустрічається у великих кількостях після сильного дощу - мають близько 25 сегментів.

Загалом в Австралії відомо понад 2000 видів багатоніжок. Дослідження про новий вид вже опубліковано в рецензованому науковому журналі Scientific Reports.

Як повідомляв УНІАН, раніше науковці знайшли скам'янілості морського чудовиська, що жило 435 мільйонів років тому. А також придумали, як задобрити домашніх кішок.

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Автор: Катерина Комолова