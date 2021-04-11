Свого часу станцію відвідували американський мільярдер Білл Гейтс і британська принцеса Анна.

Українські полярники провели віртуальну екскурсію станцією "Академік Вернадський".

Пряму трансляцію вів на своїй сторінці Національний антарктичний науковий центр, пише Радіо Свобода.

Озонометрист станції Анна Соіна розповіла, що наразі на материку осінь. Сонце встає о 8:40-8:50.

Свого часу станцію відвідували американський мільярдер Білл Гейтс і британська принцеса Анна.

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В одній з кімнат зберігаються лижі, на яких дослідники "катаються в справах по нашому острову, по сусідніх островах", та снігоступи, "у яких досить важко йти, але це добре тренує ноги".

В одному з коридорів висять фотографії тварин, які живуть на південному полюсі. Соіна розповідає, що нещодавно дослідники бачили маленького морського слона.

6 лютого 1996 року над британською науковою станцією "Фарадей" на антарктичному острові Галіндез замайорів синьо-жовтий український прапор. На станції змінився власник - Велика Британія передала її Україні за символічний фунт стерлінгів.

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Автор: Олександр Топчій