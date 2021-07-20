Цього року українська експедиція вперше за останні 20 років вирушить в Антарктиду на власному криголамі.

Національний антарктичний науковий центр розпочав конкурсний відбір учасників 27-мої антарктичної експедиції. Для роботи на станції "Академік Вернадський" шукають науковців, лікаря та технічних спеціалістів.

Як повідомляється на сайті МОН, прийом анкет триватиме до 3 вересня.

“Цьогоріч чекаємо більше заявок на конкурс від кандидатів та кадидаток, адже, по-перше, восени минулого року Уряд суттєво збільшив зарплату для наших полярників, в середньому до 54 тис. грн на місяць, і тепер в Антарктиду можна їхати не тільки за неймовірними враженнями, а, по-друге, саме 27-ма експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі! Нагадаю, що 7 липня Уряд виділив кошти на його купівлю, а 14 липня це рішення погодив бюджетний комітет ВРУ, й ми уже запустили всі необхідні процедури для придбання судна”, – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

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Для зимівлі в Антарктиці шукають науковців за напрямами: науки про життя, науки про Землю та фізичні науки, а також команду життєзабезпечення – кухар, лікар, дизеліст-електрик, системний механік, сисадмін.

До кандидатів є загальні вимоги: гарний стан здоров’я, комунікабельність та неконфліктність, знання іноземної мови, навички роботи з комп’ютером, тощо. Водночас немає жодних обмежень за гендерною чи іншими ознаками.

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Автор: Дмитро Захаров