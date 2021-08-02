Унікальна знахідка була під землею, недалеко від Потьомкінських сходів.

У центрі Одеси під час археологічних розкопок виявлено старовинну посудину, у якій у формаліні перебувало дитинча-восьминіг.

Про це в Facebook повідомив історик Андрій Красножон, назвавши знахідку унікальною.

За його словами, добре збережена скляна ємність з молюском була знайдена серед залишків речей аптечного (медичного) характеру.

"В ході розкопок знайдено... восьминога. Точніше, дитинча-восьминога, віком років 80, а може і всі 100 – в ході наших досліджень на Приморському бульварі, всього в 11 метрах від Потьомкінських сходів. Тобто, поки всі ми – одесити і гості нашого міста (а також наші батьки, дідусі та бабусі) прогулювалися найвідомішою у світі бруківкою, він спочивав у формаліні на глибині півтора метра у спеціально виготовленій посудині як анатомічний препарат ... " , - написав Красножон.

Він зазначає, що звалище аптечного характеру, знайдене біля пам'ятника Дюку де Рішельє, містилл десятки флаконів, що датуються другою половиною 1930-х – початком 1940-х років. При цьому, як вважає історик, виявлення у цьому місці медичного звалища фахівцям здається дивним.

"Серед іншого на звалищі виявили і запаяний флакон з "плаваючим" восьминогом. Дивовижне, як виявляється, поруч – і воно прямо під ногами", - акцентує він, уточнивши, що мета археологічних розкопок – аж ніяк не пошук восьминогів. Історик з'ясовує, які аптеки до Другої світової війни розташовувались неподалік Дюка.

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Автор: Лариса Козова