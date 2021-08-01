У ДСНС не уточнили, що зберігається на складах.

У селі Нерубайське Одеської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу в триповерховій складській будівлі.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Повідомляється, що станом на 11:29 пожежу на площі 10 тис.кв. м. локалізували, а о 12:25 – ліквідували.

До гасіння залучалися 84 рятувальники та 22 одиниці техніки ДСНС. Жертв та постраждалих у результаті пожежі немає.

Гасіння ускладнювали вітер і розповсюдження вогню в приміщенні.

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Автори: Світлана Закелова, Лариса Козова