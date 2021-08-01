В Одеській області горіли склади / фото dsns. gov. иа
У селі Нерубайське Одеської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу в триповерховій складській будівлі.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.
Повідомляється, що станом на 11:29 пожежу на площі 10 тис.кв. м. локалізували, а о 12:25 – ліквідували.
До гасіння залучалися 84 рятувальники та 22 одиниці техніки ДСНС. Жертв та постраждалих у результаті пожежі немає.
Гасіння ускладнювали вітер і розповсюдження вогню в приміщенні.
Пожежа на складах в Одеській області
В Одеській області горіли склади / фото dsns. gov. иа
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