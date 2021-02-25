Дані були отримані з допомогою переносних пристроїв для відстеження сну, додатків для смартфонів та опитування волонтерів.

Нове наукове дослідження виявило зв’язок між порушеним режимом сну і підвищеним ризиком поганого настрою та навіть депресії.

Про це повідомляє Science alert з посиланням на текст дослідження.

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Переважна більшість респондентів з нестабільним режимом сну, котрі взяли участь в опитуванні, скаржилися на поганий настрій і високо оцінювали симптоми депресії.

Вочевидь, постійно різний час сну так само негативно впливає на самопочуття, як й недосип. Це свідчить, пише видання, про важливість для психічного здоров’я синхронізації добових ритмів.

Настрій учасників дослідження покращувався водночас зі збалансуванням годин сну (пізніший підйом і ранній відхід до сну), а також нормалізацією самого режиму. Це підтверджує, наскільки важливим залишається регулярний сон.

Дані були отримані з допомогою переносних пристроїв для відстеження сну, додатків для смартфонів та опитування волонтерів. Все це дозволяє науковцям на відстані відслідковувати звички людей протягом тривалого періоду, не втручаючись у їхнє повсякденне життя.

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Автор: УНІАН