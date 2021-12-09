Об'єкт знаходиться на відстані 1350 світлових років Від Землі.

Телескоп Hubble показав "небесний світловий меч" - об'єкт Хербіга-Аро, який знаходиться в молекулярних хмарах Оріона B. Від Землі до даного об'єкта 1350 світлових років.

Відповідне відео опубліковане на сторінці обсерваторії NASA Hubble в Instagram.

"Небесні світлові мечі" утворюються, коли новонароджена зірка випускає струмені газу. Ці потоки взаємодіють із зовнішнім пилом та газом на швидкості кілька сотень кілометрів в секунду. В результаті можна спостерігати воістину зачаровує космічне шоу.

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Цього разу вдалося зняти об'єкт, розташований на відстані в 1350 світлових років Від Землі. Його назвали HH24.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія SpaceX, якою заснував Ілон Маск, запустила ракету-носій Falcon 9 з малою астрофізичною лабораторією Imaging X-ray Polarimetry Explorer. Телескоп IXPE буде досліджувати чорні діри, нейтронні зірки і пульсари.

Лабораторія оснащена трьома рентгенівськими поляриметрами, які чутливіші, ніж обладнання в використовуваних обсерваторіях.

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Автор: Анастасія Горбачова